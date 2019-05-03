Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yerin önemli olmadığını belirterek, "İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız." dedi. Büyük Çamlıca Camisi'nin açılış törenindeki konuşmasına dua okuyarak başlayan Erdoğan, yurt dışından katılarak sevinçli ana ortak olan misafirleri ve konukları selamladı. Erdoğan, resmi açılışı yapılan caminin İstanbul, ülke ve İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Böylesine muhteşem bir eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisine, sanatçısına, hayırseverinden tezhip ve tezyin ustalarına kadar herkese şükranlarını sunan Erdoğan, kentin güzelliğine güzellik katan caminin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidalarını kıyamete kadar eksik etmesin diye Allah'a dua ettiğini söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince... İzmir İngiltere’den 80 bin turist karşılayacak Büyükelçi Cooter, Vali Pekmez ile bir araya geldi

Erdoğan, 566 yıl önce İstanbul'un kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet'i, yüzlerce eseriyle bu coğrafyaya medeniyetin damgasını vuran büyük usta Mimar Sinan'ı rahmet ve minnetle yad ettiğini belirterek, ilahi kerimetullah uğruna asırlardan canlarını seve seve feda eden aziz şehitlere de Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, Müslümanların bayramı olan cuma gününü, 11 aylık hasretin ardından pazar gecesi kavuşulacak ramazanı da tebrik ederek, Allah'ın hem bugün hem de ramazan boyunca yapılacak duaları, eda edilecek ibadetleri kabul etmesi temennisinde bulundu. Haftaya cuma bir büyük eserin de Ankara'da açılacağını dile getiren Erdoğan, havalimanı yolu üzerinde dev eserin halkın hizmetine sunulacağını anlattı. - "Çeyrek asırdır İstanbul'a hizmet ediyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un, birbirinden güzel camileri, türbeleriyle, gök kubbeyi süsleyen zarif minareleriyle görenleri kendine meftun eden bir şehir olduğunu dile getirerek, 6 asra yakın bir zamandır semalarından allahuekber nidalarının, ezanların eksik olmadığı kutlu bir şehir olduğunu söyledi.

İstanbul'un Timbuktu'tan Semerkand'a kadar tüm renkleriyle kadim medeniyetin kalbinin attığı ulu bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu aziz şehre hizmet etmekten daha büyük şeref, eser kazandırmaktan daha büyük bir gurur olmadığını kaydetti. Rabb'in inayetiyle hem büyükşehir belediye başkanı hem de Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a hizmet etme şerefine kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Rabb'im bizlere Marmaray'ı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi birbirinden büyük eserlerle bu şehre damgamızı vurmayı, İstanbul'da silinmez izler bırakmayı nasip etti. Hamdolsun çeyrek asırdır İstanbul'a hizmet yolunda geçirdiğimiz her anın, her günün özellikle mutluluğunu yüreğimizde hissettik, hissediyoruz. Emir hak baki olana kadar da inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Gecemizi gündüzümüze katarak 'Aşkınan çalışan yorulmaz' diyerek İstanbul için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Gönlünü bu şehre kaptıran aşıklar için bulundukları yer önemli değildir. İstanbul sevdalıları için koltukların, makamların hiçbir kıymeti yoktur. Biz de hangi görevde olursak olalım, eserimizle, yatırımlarımızla birbirinden önemli projelerimizle İstanbul'u ilmek ilmek dokuyacağız. Tıpkı atamız Fatih gibi, Sinan gibi bu şehre hizmet etmiş nice isimsiz kahramanlar gibi İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz."

- "Şehrin sembollerinden olacağına inanıyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tövbe suresinde Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dost doğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar buyurduğunu ifade ederek, bu ilahi emri yerine getirdiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük camisi olan Büyük Çamlıca Camisi'ni, bir camii kebir olarak İstanbul'a kazandırmanın huzuru içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Burası aynı zamanda bir külliye. Sadece bir cami değil. Sergi salonlarıyla konferans salonlarıyla Türk İslam Eserleri Müzesi ile burası aynı zamanda büyük bir külliye. Büyük Çamlıca Camisi gerek mimarisi, gerek konumu, gerekse müştemilatıyla gerçekten gurur verici bir eserdir. Bizim Sinan'ımız var. Mimar Sinan adına da ilk işimiz Anadolu Yakası'nda bir Mimar Sinan Camisi'ni inşa etmek oldu. Bunu da yaptık. Çünkü o bizim mimaride idolümüzdür. Onun yolunda giden, yürüyen mimarlarımız var. Bu eser de onun en güzel bir örneği." diye konuştu.