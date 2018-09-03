Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki süreçte, öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin çok daha donanımlı, çok daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için çok büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız." dedi. Selçuk, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı'nın başlangıcı dolayısıyla TRT Haber ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı yayında, okullarda ders başı hazırlığı yapan yaklaşık 1 milyon öğretmene seslendi. Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen programda, öğretmenlerin çocukların hamurunu her gün kardığını ve toplumun inşasını üstlendiğini belirten Selçuk, "Şunu biliyorum ki Mevlana sema dönerken 'Akşam olsa da eve gitsem' diye dönmüyordu. Yunus şiirlerini yazarken 'Bu iki kıta da böyle oluversin, nasıl olsa okuyan olmaz' diye yazmıyordu. Mimar Sinan, 'Nasıl olsa ben öldükten sonra yıkılır' diye bina inşa etmiyordu. Biz böyle gördük, bundan sonra da bize yaptığımız işin aşkıyla, layıkıyla, neşesiyle yapmak düşer. İltifat beklemeden marifete talip olmak hayalimiz." diye konuştu.

Selçuk, öğretmenliğin, kolay bir meslek olmadığına dikkati çekerek, "Gökyüzündeki bulutlar değişir, açılır, kararır. Aslolan gökyüzü olmaktır, bulut olmak değildir. Bulutlar ya da şartlar ne olursa olsun öğretmen, çocuğun hakkını sorgusuz ve peşin veren kişidir. Şartlar kötü olsa bile çocuğun hakkı pazarlık konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı. - "Öğretmen öğrencisi için toprak olmalı" Öğrencilerin, öğretmenlerinden beklediği ilk şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "Çocuğun hayatına dokunmak, onunla her gün göz göze gelmek, onun hayatında çocuk diliyle söylersek 'kocaman' yer sahibi olmak, bazen anneden ve babadan dahi önemli bir yer tutmak, umut dolu çocuk dünyasının kaptanı ve kahramanı olmak. Öğretmenlik dediğimiz, tam da böyle bir şey. Öğrenmeyi "hükmedici bir öğretmen" olarak değil, "kolaylaştırıcı bir rehber" olarak yapmayı tercih etmek. Bir öğretmen, öğrencisi için ya toprak olur ya bahçıvan. Topraksa çocuğun yetişmesi için her türlü koşulu hazırlar ve kucağında hayat bahşeder. Hayatın hediyesi ve emanetine sessizce hayranlık duyar. Bahçıvansa sürekli budamayı düşünür. 'Şurası olmadı, burası olacak' der. Budayamazsa uzman bulur, budattırır. Ek dersti, etüttü, takviyeydi budar. Toprak her misafire hürmet eder. Bahçıvansa ayrık otu arar durur."

- "Doğru eğitimi, büyük insanlar verir" Selçuk, iyi eğitimi verecek olanların öğretmenler olduğuna dikkati çekerek, "Doğru eğitimi büyük binalar değil, büyük insanlar verir. Bu salonun girişinde 'İnsan, insanın gölgesinde yetişir.' sözü misafirlerimizi karşılıyor. Zira şahsiyeti, şahsiyet bina eder. Güçlü bir şahsiyet olabilmek öğretmenin kendisini yetiştirmesinden geçiyor. Öğretmenlik çocuklara bir şey öğretmek değildir. Öncelikle ve hassaten öğretmenin kendi olgunlaşma serüvenidir. Kemalat ve kişisel gelişim yolculuğudur. Asıl yolcu öğretmendir. Çocukların gelişimi öğretmenin gelişimine doğrudan bağlıdır. Çocukları ancak ve ancak kendimize yatırım yaparak zengin kılabiliriz. Kamil bir öğretmenin koridordaki yürüyüşü bile derstir. Çocuklar ilk nazarda öğretmenlerin kalbiyle ilgilenir, beyniyle değil. O yüzden deneyimli öğretmenler bütün çocukların gözüne gözleri ve gülümsemeleri değmeden derse başlamaz. Bunun için çok yönlü öğretmenlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. - "Paradigma değişikliği içindeyiz"

Öğrencileri çok yönlü yetiştirecek olanların öğretmenler olduğunu ifade eden Selçuk, "Önümüzdeki süreçte, öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin çok daha donanımlı, çok daha iyi yetişmiş bireyler olarak sistemimize girmesini sağlamak için çok büyük çaplı öğretmen eğitimi projeleri başlatacağız." dedi. Selçuk, Bakanlık olarak bir paradigma değişikliği içinde olduklarını ve ekim ayında yapılacak makro plan sunumunda bu değişikliğin detaylarını açıklayacaklarını belirterek, "1970'lerden beri eğitim sistemimizin istikametinde bir değişiklik, bir kayıp var. Dünyanın 4'üncü büyük kırılmasına şahit olacağımız bir döneme giriyoruz. Bu, bizim için günlük operasyonlarla gerçekleştirilecek bir dönüşüm değil, çok daha büyük değişiklik, ekosistemin tümüyle değiştirilmesinin gerektiğini bir durum. Bu durumun maddi unsurlarını dönüştürmek çok zor değil. Çünkü Türkiye'nin imkanları giderek artıyor. Bugün bunu dönüştürmenin zihniyet tarafındayız." değerlendirmesinde bulundu. - "Öğrenci sayımız 150 ülkenin nüfusundan fazla"