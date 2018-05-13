Büyük cesaret! Kendall Jenner'dan transparan şov!

71'inci Cannes Film Festivali bir taraftan film gösterimleri diger taraftan da yan etkinliklerle devam ediyor.

71'inci Cannes Film Festivali ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Son birkaç yıldır festivalin değişmez konuklarından biri olan Kendall Jenner da kente adım attı.

Geçtiğimiz gün giydiği transparan ile henüz gündemden düşmeyen 22 yaşındaki Kendall Jenner, yine tercihini transparandan yana yaptı. Üstelik bu sefer daha da cesurdu ve renk olarak da beyazı tercih etti.

Fransa'da düzenlenen 71. Cannes Film Festivali'nde Güneş'in Kızları prömiyeri için kırmızı halıda boy gösteren genç model cesaretiyle yürek hoplattı.



