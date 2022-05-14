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Büyük çikolata araştırmasından inanılmaz sonuç: Ölüme meydan okuyor

14.05.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmadan iddialı sonuçlar ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanında, her yaştan insanın severek yediği çikolatanın ömrü uzattığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre; çikolata yemek genç yaşta ölüm tehlikesini yüzde 12 oranında azaltıyor. Diğer bir sonuç ise düzenli olarak çikolata tüketenlerin ölümcül kalp hastalığı veya kanser riskini yüzde 16'ya kadar düşüyor.

Büyük çikolata araştırmasından inanılmaz sonuç: Ölüme meydan okuyor

Severek tüketilen çikolata hakkında çikolatayı daha da çok sevmenizi sağlayacak yeni sonuçlar ortaya çıktı. Haftada iki parça çikolata yemenin; şeker hastalığına yakalanma olasılığı, hiç yemeyenlere göre dört kat daha az olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, çikolatanın kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürebileceğini düşünüyor. Bilim insanları, kakaodaki flavonoidler olarak bilinen bileşiklerin kan damarlarının sağlığını iyileştirdiğini söylüyor.

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Maryland'deki ABD Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Prof Jiaqi Huang, çalışmanın "düşük ila orta düzeyde çikolata tüketiminden kaynaklanan olumsuz sağlık sonuçlarına ilişkin endişeleri kısmen giderebileceğini" söyledi.

İNGİLİZ KALP VAKFI ÇALIŞMAYA MESAFELİ DURUYOR

İngiliz Kalp Vakfı, çalışmanın, kalp hastalığı riskini azaltmak için çikolata yemeyi önermek için yeterince kesin olmadığını söyledi. Şunları söyledi: "Ara sıra kendinizi şımartmak iyidir, ancak tek başına hiçbir yiyecek veya besin, genel olarak dengeli bir sağlıklı beslenmeden daha önemli değildir."


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