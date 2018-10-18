"Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" sergisi

Büyük Önder Atatürk'ün bir konuşmasında "Sanatkar, toplumda uzun çalışma ve çabalardan sonra alnında ışığı hisseden insandır." ifadesini kullandığını hatırlatan Yıldırım, "Atatürk'ün tarifine uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda açılışını yapmakta olduğumuz sergiyi bir kat daha önemli hale getiriyoruz. Fotoğraf zamanın en güçlü şahidi olmuştur. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı Atatürk fotoğraflarını görme fırsatımız olacak." dedi.

Binali Yıldırım, Folkart Gallery'deki "Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal" isimli serginin açılışında yaptığı konuşmada, İzmir'in estetik değerinin kültür sanat faaliyetleriyle yükseldiğini, Atatürk sergisinin de bunun en değerli örneklerinden olduğunu belirtti.

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir." dedi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir." diyen Yıldırım, serginin, bir kısmı daha önce hiç yayınlanmamış 150 Atatürk fotoğrafını, özel eşyalarını da barındırdığını dile getirdi.

İnsan ruhuna ve beynine hitap eden bu tür organizasyonların artmasını istediklerini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olan İzmir'de bu sergiye ev sahipliği yapan Folkart Gallery, sanatçılar ve koleksiyonerlere teşekkür etti.

Yıldırım, İzmir'in İstiklal Harbi'nde ilk kurşunun atıldığı şehir olduğunu, bu kentte Türkiye'nin 100 yıllık iktisadi hayatının çerçevesinin belirlendiğini söyleyerek "İzmir hem tarihte hem de gelecek toplumsal yaşamamızda önemini korumaya devam edecektir." diye konuştu.

İzmir'in daha ileri konuma gelmesi için çalışacaklarını anlatan Yıldırım, "İzmir için baştan beri şunu söylüyoruz. 34 İstanbul'dur ve ondan sonra 35 İzmir gelir." dedi.

- Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da konuşmasında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine başta Cumhuriyet olmak üzere sahip çıktıklarını, bu serginin de buna örnek olduğunu ifade etti.