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Büyük değişiklik! Clubhouse sohbetlerini kayıt edebileceksiniz

10.11.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket sohbet odalarındaki bazı ayarları değiştirmiş görünüyor. Clubhouse, artık ses odalarının kaydedilmesine izin verecek.

Büyük değişiklik! Clubhouse sohbetlerini kayıt edebileceksiniz

Sohbet odalarını oluşturan kişiler sohbeti kaydedip profillerine ekleyecek. Bu da platformu biraz daha podcast havasına sokacak diyebiliriz. Özellik "Yeniden Oynatma" olarak adlandırılacak. İsteyen kişilerin podcast dinler gibi dinlemek için kaydedilen sohbeti indirebilecek ve hatta paylaşabilecek.

SABİTLENMİŞ BAĞLANTI DESTEĞİ

Yeniden oynatma ayrıca, sohbet moderatörlerinin bir konuşma sırasında farklı sitelere bağlantı vermelerini sağlayan yeni bir özellik olan sabitlenmiş bağlantıları da destekleyecek. Kaydedilmiş bir konuşmayı dinleyenler bir sonraki konuşmacıya geçebilir, duraklatabilir, çalabilir veya 30 saniyelik bir klip çekebilir. 1.5 veya 2x hızda da dinleyebilirler. İçerik oluşturucular tekrarlarını kimlerin dinlediğini görebilecek.

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Ayrıca, hem canlı hem de kaydedilmiş olarak toplam kaç kişinin odayı dinlediğini görmek için bir “toplam oda sayısı”na sahip olacaklar. Önümüzdeki haftadan itibaren tekrar, oynatma özelliği Clubhouse’un arama içeren keşif sayfalarında görünecek.

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Clubhouse, Twitter Spaces ve Facebook’un Canlı Ses Odaları ile daha fazla rekabete girdikçe, kendisini rakiplerinden farklı kılmak için muhtemelen daha fazla özelliğe ihtiyaç duyacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Clubhouse
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