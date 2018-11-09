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"Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri bazı hedeflerine ulaştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 23:09 | Son Güncelleme

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye: "Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri, Gazze'ye uygulanan ablukanın hafiflemesiyle bazı hedeflerine ulaştı"

Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin Gazze'ye uygulanan ablukanın hafifletilmesiyle bazı hedeflerine ulaştığını ancak İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka tamamen kaldırılana kadar süreceğini söyledi.

Gazze'nin güneyinde Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılan Hayye burada AA muhabirine konuştu.

Hayye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri, Gazze'ye uygulanan ablukanın hafiflemesiyle bazı hedeflerine ulaştı." diyerek, eylemlerin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka tamamen kaldırılana kadar süreceğini belirtti.

Hamas yöneticisi geçen 2 hafta içinde, elektrik verilen sürenin uzatılması, Katar'ın memur, gazi, şehit ailesi ve yoksullar için gereken ödemelerin yapılması adına yaptığı yardımın ulaştırılması gibi bazı kazanımlar elde edildiğine dikkati çekti.

Hayye, Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğu gibi vasıtalarla İsrail'e baskıyı sürdürdüğünü ifade etti.

- İsrail'le yeni anlaşma yok

Mısır, Katar ve BM'den "ablukayı tamamen kaldırması, 2014'te Filistinli gruplar ile imzalanan anlaşmanın tekrar hayata geçirilmesine dair son yapılan anlaşmalara uyması konusunda İsrail'e baskıyı sürdürmesini" isteyen Hayye, İsrail'le yeni bir ateşkes anlaşması olduğuna dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hayye, Katar, Mısır ve BM temsilcileriyle yapılan son anlaşmaların "2014'te Mısır ara buluculuğunda İsrail'le imzalanan anlaşmanın sürdürülmesi ve ablukanın kaldırılması"nı içerdiğini vurguladı.

Mısır, Katar ve BM bir süredir Gazze'deki Filistinli gruplar ve İsrail arasında ateşkes sağlanması için çalışıyor, bunun yanı sıra Mısırlı bir heyet de Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında "Filistin uzlaşısı ve ateşkes" için mekik diplomasisi yürütüyor.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Şeridi Halil el-Hayye Hamas

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