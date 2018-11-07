"Büyük Dönüş Yürüyüşü Gazze'deki ablukayı sallıyor"

Hamas, 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin, İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukayı "sallamaya" başladığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de uygulanan abluka Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleriyle sallanmaya başladı. Ayrıca Gazze'deki elektrik, denizde avlanma mesafesi ve sınır kapılarının açılması gibi krizler çözülmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kanu, bazı taraflarla yapılan görüşmeler ve anlaşmalarla Gazze'deki ablukanın kaldırılması çerçevesinde ilerleme kaydedildiğini, herhangi bir siyasi bedel olmaksızın 2014'te varılan ateşkes temelinde bir sükunet halinin sağlamlaştığını belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin, işgal güçlerinin, ablukaya son verilmesi başta olmak üzere Filistin halkının taleplerine boyun eğmesinden sonra hedeflerine hiç olmadığı kadar yakınlaştığını kaydeden Kanu, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda devam eden ve edecek olan Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri, onurlu bir yaşam şekline ulaşma, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamlaştırma ve Filistin meselesinin tasfiyesi ihtimalini ortadan kaldırma başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşana kadar yeni bir şekil alacaktır."