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"Büyük Dönüş Yürüyüşü Gazze'deki ablukayı sallıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 00:30 | Son Güncelleme

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu: "Gazze'de uygulanan abluka, Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleriyle sallanmaya başladı"

Hamas, 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin, İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukayı "sallamaya" başladığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'de uygulanan abluka Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleriyle sallanmaya başladı. Ayrıca Gazze'deki elektrik, denizde avlanma mesafesi ve sınır kapılarının açılması gibi krizler çözülmeye başladı." ifadesini kullandı.

Kanu, bazı taraflarla yapılan görüşmeler ve anlaşmalarla Gazze'deki ablukanın kaldırılması çerçevesinde ilerleme kaydedildiğini, herhangi bir siyasi bedel olmaksızın 2014'te varılan ateşkes temelinde bir sükunet halinin sağlamlaştığını belirtti.

Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetlerinin, işgal güçlerinin, ablukaya son verilmesi başta olmak üzere Filistin halkının taleplerine boyun eğmesinden sonra hedeflerine hiç olmadığı kadar yakınlaştığını kaydeden Kanu, şu ifadeleri kullandı:

"Halihazırda devam eden ve edecek olan Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri, onurlu bir yaşam şekline ulaşma, Filistinli mültecilerin vatanlarına dönmesini sağlamlaştırma ve Filistin meselesinin tasfiyesi ihtimalini ortadan kaldırma başta olmak üzere tüm hedeflerine ulaşana kadar yeni bir şekil alacaktır."

Gazze Şeridi'ndeki Maliye, Sosyal Kalkınma ve Çalışma bakanlıkları, bugün yaptığı açıklamada memurların maaşlarının bir kısmının ödeneceği ve bölge sakinlerine yönelik bir dizi maddi yardım yapılacağını duyurmuştu.

- Mısır'ın gözetimindeki görüşmeler

Son üç haftadır, altı kez Gazze'ye gelen Mısır güvenlik heyetinin, dün gerçekleştirdiği son ziyarette başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya geldiği belirtilmişti.

Heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümeti ile ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistinli kaynaklar, ara buluculuk faaliyetleri yürüten Mısır istihbaratının, ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini aktarmıştı.

İsrail ile Gazze sınırı yakınındaki eylemlerin durdurulması karşılığında Gazze ablukasının hafifletilmesinin, muhtemel anlaşma kapsamında olması öngörülüyor.

- Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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