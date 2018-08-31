"Büyük Dönüş Yürüyüşü İsrail'i ablukayı kaldırmaya mecbur edecek"

Hamas, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin, İsrail'i Gazze ablukasını kaldırmaya mecbur edeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin, İsrail'i Gazze'ye 2006'dan bu yana uyguladığı ablukayı kaldırmaya zorlayacağını ifade etti.

Filistin davasını tasfiye etmeye yönelik projelere karşı koymak ve geri dönüş hakkını tesis etmek için gösterilerin devam edeceğini kaydeden Kanu, tüm biçimleriyle direnişin, geri dönüş, kurtuluş hayallerini gerçekleştirmek ve siyonist işgalcilerle mücadele etmek için halkın stratejik seçimi olarak kalacağını aktardı.

Kanu, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin, Filistin halkının (ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ortaya attığı) "Yüzyılın Anlaşması" isimli plana karşı koyma gücünü gösterdiğini belirtti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde şu ana kadar aralarında 3 sağlık görevlisi ile 2 gazetecinin de bulunduğu 160'tan fazla kişi şehit edildi.

