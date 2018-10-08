Büyük dram! DEAŞ'lı eşinin kaçırdığı çocuklarına 3 yıl sonra ulaştı

Tülay Kaya, boşadığı DEAŞ’lı eşi tarafından 3 yıl önce kaçırılan oğlu ve kızının izine sonunda ulaştı. Acılı anne, Erbil’de cezaevinde tutulan ve şimdi 17 yaşında olan oğlu Anıl’ın 2 saatlik görüşme boyunca “Anne beni kurtar” diye ağladığını belirtirken, kızının da Bağdat’ta bir cezaevinde olduğunu söyledi. Evlatlarından ayrı kalmaya dayanamadığını söyleyen anne, “Babalarının hayatını kararttığı çocuklarımın kurtarılması için devletimiz yardım etsin”dedi.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus’un haberine göre; Tülay Kaya, 4 yıl önce mahkemeye başvurarak eşi İrfan Küpecik’ten boşanmak istediğini belirtti. Tülay Kaya, açtığı boşanma davasında eşi İrfan Küpecik’in son zamanlarda kendisine baskı uygulayarak başının açık olmasını eleştirdiğini söyledi. Mahkemenin boşanma kararı sonrasında ise çocukların velayeti anneye verildi.

DEAŞ KAMPINDA KALDILAR



Ancak baba, boşanma kararından bir süre sonra o zaman 14 yaşında olan oğlu Anıl ve 11 yaşındaki kızı Sahra Günay’ı gezdirme bahanesiyle annesinden alıp 2 Mayıs 2016’da sınırı geçti. Oradan da Irak’a bağlı DEAŞ kontrolündeki Telafer’e giderek DEAŞ saflarına katıldı. Yaklaşık iki yıl örgüt adına faaliyet yürüttü. Telafer’de kaldıkları sürede babanın izniyle oğlu ve kızı belli günlerde annelerini arayarak durumlarının iyi olduklarını anlattı. 2017’nin Ağustos ayında Peşmerge ve Irak Ordusu’nun, DEAŞ’e yönelik Telafer’e yaptığı operasyonda baba İrfan Küpecik, girdiği çatışmada öldürüldü.