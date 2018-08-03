KADIN

Büyük düşünün büyük olsun!

Op. Dr. Berk Karataş Op. Dr. Berk Karataş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 03.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, penis büyütme hakkında konuştu.

Büyük düşünün büyük olsun!

Peniste 1-3 uzama ve 1-3 cm çap artışını garanti eden ameliyatsız ve yan etkisiz penis büyütme tedavi protokolü;

Normal penis büyüklüğü yumuşak halde 4-7 cm, sert halde 9-16 cm’dir.

Yazımın en başında bu rakamları vermemin sebebi penis büyütme isteyen hastaların birçoğunun penis boyutlarının normal olduğu ve büyütme isteklerinin altında bazen psikolojik (büyük penis takıntısı vs.) bazen de fizyolojik (sertleşme bozukluğu, erken boşalma vs.) nedenleri yattığı klinik çalışmalar ile ispat edilmiş olmasıdır.

Penis uzatma prosedürleri arayan çoğu erkekte penis uzunluğu normaldir.

Bu nedenle penis boyutları normal olduğu halde penis büyütme isteyen kişiler ile uzun ve ciddi bir görüşme yapılması gerekir. Bir çok penis büyütme isteyen hastamın gerçek sorunun öğrenip tedavi edince penis büyütme işinden vazgeçtiler.

Buna rağmen kişiler penis büyütmek için prosedürler talep etmektedir. Cerrahi yaklaşımlarda; kullanılan cerrahi teknikler üzerinde fikir birliği olmaması, yüksek bir komplikasyon riski ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkması nedeniyle yıllar içinde kişiler ( internet satıcılarının ve medyanın katkıları ile) cerrahi dışı prosedürlere yönlendiler yada yönlendirildiler. Tıp dünyası da bu talebe geçte olsa karşılık vermeye başladı.

Cerrahi yöntemler ile cerrahi olmayan yöntemlerin karşılaştırıldığı bir bilimsel çalışma yok. Ayrı ayrı yapılan çalışmalarda cerrahi yöntemler ile cerrahi olamayan yöntemlerin sonuçlarının benzer yada birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Kişisel fikrim penis büyütme için cerrahi yöntemlere geçilmeden önce cerrahi olmayan yöntemlerin sonuna kadar kullanılması taraftarıyım. Her iki yöntemde de peniste ortalama 1 ile 3 cm arası uzama sağlanmaktadır.

Doğuştan kısalık, Geçirilen ameliyatlar (prostat kanser ameliyatı gibi), hormonal bozukluklar, peyronie hastalığı, şişmanlık ve sünnet hataları gibi durumlarda penis kısa olabilir. Bu gibi hastalarda yukardaki sorgulamaları yapmadan tedavi protokollerinin uygulanması gerekir.

Bilimsel gerçekler ışığında penis uzatma prosedürü arayan hastalar için cerrahi olmayan, yan etkisiz ve etkisi bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış en ideal tedavi protokolü;

Hedef; 1-3cm boy artışı, 1-3 cm çap artışı
Süre; 6 ay

Kullanılan yöntemler;

Şok Dalga Tedavisi; Uzama ve kalınlaşma ile oluşabilecek kan akımı yetersizliklerini ortadan kaldırmak. Peniste yeni damar oluşumunu sağlamak. Ayda bir kez toplam 5 kez uygulanır.

P-Shot (PRP) Tedavisi; Penis damar, sinir ve kas yapılarının büyümesini sağlamak. Ayda bir kez toplam 5 kez uygulanır.

Vakum Tedavisi; Negatif basınç ile penise kan akımını artırmak. 3 ay her gün 10-20 dakika kişi kendi uygular.

Penis Gerici Alet (extender) : Penis bağlarını gererek mekanik uzama sağlar. 3-6 ay günde 1-4 saat kişi kendi uygular.

Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
www.berkkaratas.com
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