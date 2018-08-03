Büyük düşünün büyük olsun!

Peniste 1-3 uzama ve 1-3 cm çap artışını garanti eden ameliyatsız ve yan etkisiz penis büyütme tedavi protokolü;

Normal penis büyüklüğü yumuşak halde 4-7 cm, sert halde 9-16 cm’dir.

Yazımın en başında bu rakamları vermemin sebebi penis büyütme isteyen hastaların birçoğunun penis boyutlarının normal olduğu ve büyütme isteklerinin altında bazen psikolojik (büyük penis takıntısı vs.) bazen de fizyolojik (sertleşme bozukluğu, erken boşalma vs.) nedenleri yattığı klinik çalışmalar ile ispat edilmiş olmasıdır.

Penis uzatma prosedürleri arayan çoğu erkekte penis uzunluğu normaldir.

Bu nedenle penis boyutları normal olduğu halde penis büyütme isteyen kişiler ile uzun ve ciddi bir görüşme yapılması gerekir. Bir çok penis büyütme isteyen hastamın gerçek sorunun öğrenip tedavi edince penis büyütme işinden vazgeçtiler.

Buna rağmen kişiler penis büyütmek için prosedürler talep etmektedir. Cerrahi yaklaşımlarda; kullanılan cerrahi teknikler üzerinde fikir birliği olmaması, yüksek bir komplikasyon riski ve istenmeyen sonuçların ortaya çıkması nedeniyle yıllar içinde kişiler ( internet satıcılarının ve medyanın katkıları ile) cerrahi dışı prosedürlere yönlendiler yada yönlendirildiler. Tıp dünyası da bu talebe geçte olsa karşılık vermeye başladı.