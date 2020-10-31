Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda

Realme 7 Pro, ayna mavisi ve ayna gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bize test için ayna mavisi rengi geldi ve gerçekten çok güzel görünüyor. Yine de, bir süre sonra arka yüzeyin kir ve parmak izi tuttuğunu belirtelim. Daha sağlam ve temiz kullanım için kutudan çıkan şeffaf koruyucu kılıfı kullanmanızı öneririz.
8.4mm kalınlıkta ve 182 gram ağırlıktaki telefon, ön tarafta büyük ekranı, arka tarafta da dışa doğru çıkıntılı tasarlanmış dörtlü kamera sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor.
Tabii ürünün ekranında koruyucu film tabakasının da olduğunu belirtelim.
6.4 inç değerde ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip. Kullanılan teknoloji ise, Super Amoled. Hem iç hem de dış mekân kullanımları için uygun bir netliği ve parlaklık düzeyi var. Dokunuşlara verdiği tepkiler de başarılı ve ek olarak ekranın üzerinde yer alan parmak izi okuyucu sensör de performanslı çalışıyor.
İsterseniz düşük ışık koşullarında, gözlerinizin yorulmaması için göz konforu modunu da aktifleştirebiliyorsunuz. %90.8’lik ekran gövde oranı sunan telefon, özellikle bir şeyler okumak ve izlemek için ideal.
Tabii izleme, dinleme ve oynama tarafında işitsel detaylar da önemli, ki bu telefondaki stereo hoparlörler gerçekten iyi iş çıkarıyor.
Realme 7 Pro’da Snapdragon 720g işlemci, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama var. MicroSD desteği de bulunan telefon, Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve güncel bir deneyim sunuyor.
Bu cihazda isterseniz PUBG ve Call of Duty Mobile gibi oyunları da rahatlıkla oynayabiliyor, uzun süreli deneyimlerde de ciddi ısınma sorunlarıyla karşılaşmıyorsunuz.
Telefonun arka tarafında yapay zekâ destekli dörtlü kamera sistemi mevcut: 64+8+2+2MP. 64MP değerdeki ana kamera, Sony tarafından üretilen bir kamera ve hem iyi ışıklı ortamlarda hem de gece çekimlerinde güzel sonuçlar sunuyor.
8MP kamera sayesinde kalabalık çekimler ve manzara çekimleri yapabiliyorsunuz. 2+2MP değerde destekleyici kameralar sayesinde de derinlikli net portreler mümkün oluyor.
Telefonun ön tarafında da 32MP selfie kamera var ve hem video görüşmeleri için hem de selfie’ler için başarılı. Özellikle kameraların fotoğraf performanslarını beğendiğimizi söylemeliyiz.
Realme 7 Pro, 4500mAh pile sahip. Bu pil, hızlı şarj desteği de sunuyor. Realme’nin 65w hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonu sıfırdan yüzde yüze 36 dakikada şarj edebilmek mümkün.
Yaptığımız denemelerde, tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabildik. Oyun ve video gibi detaylara odaklanılmadığında ise, tek şarj ile iki günü görmek mümkün.
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https://donanimgunlugu.com/realme-7-pro-akilli-telefon-video-incelemesi-255714