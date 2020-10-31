Büyük ekran, hızlı şarj ve uygun fiyatı ile karşımızda

Realme 7 Pro, ayna mavisi ve ayna gümüşü olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Bize test için ayna mavisi rengi geldi ve gerçekten çok güzel görünüyor. Yine de, bir süre sonra arka yüzeyin kir ve parmak izi tuttuğunu belirtelim. Daha sağlam ve temiz kullanım için kutudan çıkan şeffaf koruyucu kılıfı kullanmanızı öneririz.

8.4mm kalınlıkta ve 182 gram ağırlıktaki telefon, ön tarafta büyük ekranı, arka tarafta da dışa doğru çıkıntılı tasarlanmış dörtlü kamera sistemiyle dikkatleri üzerine topluyor.

Tabii ürünün ekranında koruyucu film tabakasının da olduğunu belirtelim.

REALME 7 PRO'NUN 6.4 İNÇ DEĞERDE EKRANI VAR

6.4 inç değerde ekran, FHD+ çözünürlüğe sahip. Kullanılan teknoloji ise, Super Amoled. Hem iç hem de dış mekân kullanımları için uygun bir netliği ve parlaklık düzeyi var. Dokunuşlara verdiği tepkiler de başarılı ve ek olarak ekranın üzerinde yer alan parmak izi okuyucu sensör de performanslı çalışıyor.

İsterseniz düşük ışık koşullarında, gözlerinizin yorulmaması için göz konforu modunu da aktifleştirebiliyorsunuz. %90.8’lik ekran gövde oranı sunan telefon, özellikle bir şeyler okumak ve izlemek için ideal.