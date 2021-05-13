Büyük ekran, net görüntüler ve kolay kullanım

Watch Fit Elegant Edition, 1.64 inç dikdörtgen ekrana sahip. Yanlardan kavislendirildiğini ve hafif dokunuşlarla dahi kullanılabildiğini ifade etmiştik. 280×456 çözünürlük sunan ekran, aynı zamanda otomatik parlaklık moduna da sahip. Böylelikle, ortam ve ışık detaylarına göre kalibrasyon gerçekleştirebiliyor. Hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, görüntüleme kalitesinden memnun kaldığımızı söyleyebiliriz.
96 farklı egzersiz modu
Huawei Watch Fit ‘te spor tutkunları için geniş bir yelpaze mevcut. Koşu, yüzme, aerobik, yürüyüş, boks, bisiklet, karate, eskrim, göbek dansı ve daha aklınıza gelebilecek pek çok seçenek, bu saatte mevcut ve detaylı veri takibi gerçekleştirebiliyor.
Açık alan Koşu / yürüme, kapalı alan koşu / yürüme, eliptik bisiklet ve kürek olmak üzere 6 antrenman türünde otomatik algılama özelliğine sahip. Yani siz bu egzersizleri yapmaya başladığınızda, cihaz da algılıyor ve antrenman türüne göre veri takibine başlıyor.
Bir diğer güzel detay da, fitness kurslarını da sunuyor olması. 12 farklı başlık altında, onlarca farklı hareket var ve “Bunlar nasıl yapılır?” diye sormanıza fırsat vermeden animasyon anlatımlarla gösteriliyor. Böylece nerede olursanız olun, vakit kaybetmeden işe koyulabilirsiniz.
Ve tahmin edeceğiniz gibi, bu saat üzerinden bildirim takibi yapabilirsiniz. Sizi arayanları görebilir, müsait değilseniz aramaları reddedebilirsiniz. Bir süre hareketsiz mi kaldınız? Saat yine sizi uyarıyor ve ayağa kalkıp hareket etmeniz gerektiğini belirtiyor. Bu aslında önemli. “Neden?” diyecek olursanız, pandemi sebebiyle genellikle evlerimizdeyiz ve bazen ayağa kalkıp biraz hareket etmek bile aklımıza gelmeyebiliyor. İşte burada devreye giren saat, basit gibi görünse de aslında önemli bir hatırlatma yapıyor.
Kalp ritmi takibi, uyku takibi, stres takibi
Saat, HUAWEI TruSeen 4.0 teknolojisi ile 7/24 kalp ritmi takibi gerçekleştiriyor . İsterseniz belirlenen seviyeler altına ya da üstüne çıkıldığında uyarılıyorsunuz da. Kandaki oksijen oranınızı ölçebilir, stres takibi yapabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda nefes egzersizleri sayesinde daha rahat hissedebilirsiniz.
Ek olarak, TruSleepTM 2.0 teknolojisi sayesinde kaç saat uyudunuz, bunun ne kadarı hafif ne kadarı ağır ve uykunuz genel olarak ne kadar kaliteli, bu konularda da bilgiler alabiliyorsunuz ve tüm bu konular hakkında daha fazla detay için Sağlık uygulamasındaki detaylara göz atmanızda fayda var.
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