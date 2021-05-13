Büyük ekran, net görüntüler ve kolay kullanım

Watch Fit Elegant Edition, 1.64 inç dikdörtgen ekrana sahip. Yanlardan kavislendirildiğini ve hafif dokunuşlarla dahi kullanılabildiğini ifade etmiştik. 280×456 çözünürlük sunan ekran, aynı zamanda otomatik parlaklık moduna da sahip. Böylelikle, ortam ve ışık detaylarına göre kalibrasyon gerçekleştirebiliyor. Hem iç hem de dış mekân kullanımlarında, görüntüleme kalitesinden memnun kaldığımızı söyleyebiliriz.

96 farklı egzersiz modu



Huawei Watch Fit ‘te spor tutkunları için geniş bir yelpaze mevcut. Koşu, yüzme, aerobik, yürüyüş, boks, bisiklet, karate, eskrim, göbek dansı ve daha aklınıza gelebilecek pek çok seçenek, bu saatte mevcut ve detaylı veri takibi gerçekleştirebiliyor.

Açık alan Koşu / yürüme, kapalı alan koşu / yürüme, eliptik bisiklet ve kürek olmak üzere 6 antrenman türünde otomatik algılama özelliğine sahip. Yani siz bu egzersizleri yapmaya başladığınızda, cihaz da algılıyor ve antrenman türüne göre veri takibine başlıyor.

Bir diğer güzel detay da, fitness kurslarını da sunuyor olması. 12 farklı başlık altında, onlarca farklı hareket var ve “Bunlar nasıl yapılır?” diye sormanıza fırsat vermeden animasyon anlatımlarla gösteriliyor. Böylece nerede olursanız olun, vakit kaybetmeden işe koyulabilirsiniz.