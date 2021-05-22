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Büyük ekranı, hızlı şarj ve güçlü kablosuz bağlantı

22.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCL 10 Tab Max, firmanın güncel tablet ürünlerinden bir tanesi. Cihaz, pandemi döneminde evinden iş ve okul süreçlerini yönetmek isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Büyük ekranı, hızlı şarj ve güçlü kablosuz bağlantı

TCL 10 Tab Max, 10.36 inç ekranla geliyor. Bu, büyük bir ekran boyutu. Bir şeyler okumak, izlemek ya da oynamak için ideal. IPS ekran teknolojisi kullanılıyor ve 1200×2000 çözünürlük sunuluyor. Özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir parlaklık düzeyi ve görüntülemesi var.

İstenirse ekran ayarları başlığına gidilerek renklerde düzenlemeler de yapılabiliyor. Çok okuyan biriyseniz, okuma modunu aktifleştirebilirsiniz. Tabii zararlı mavi ışınlardan korunmak için göz koruma modu da sunuluyor.

OYUN VE UYGULAMA ÇALIŞTIRMA PERFORMANSI NASIL?

TCL 10 Tab Max, 4 x Cortex-A73 2.0GHz ve 4 x Cortex-A53 2.0GHz işlemcilerle geliyor. Ek olarak 4GB RAM ve 64GB depolama faktörü var. Ürün, yaklaşık 52GB’lık kullanılabilir alan sunuyor. İsterseniz microSD kart ile depolamayı artırabiliyorsunuz da.
Yaptığımız denemelerde, uygulama çalıştırma tarafında genel olarak akıcı performansla karşılaştık. Minecraft ve Kafa Topu 2 gibi oyunları akıcı bir şekilde oynayabildik ve uzun süreli deneyimlerde de ciddi ısınma düzeyiyle karşılaşmadık. TCL 10 Tab Max, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler, iş ve okul süreçleriniz için de önemli. Düşünsenize, iyi bir kablosuz ağ sayesinde hem görüntülü görüşmeleriniz hem de dosya paylaşımlarınızı hızlıca, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

PEKİ YA KAMERALAR?

Tabletin ön tarafında 8, arka tarafında da 13MP değerde kameralar yer alıyor. İki kamera da 1080p 30FPS değerde video kayıtları gerçekleştirebiliyor. Tahmin edeceğiniz üzere, kameralarda yüksek beklentiler olmamalı. Yine de, iş ve okul süreçlerinizde, görüntülü görüşmeler için yeterli kalite sunabildiklerini söyleyebiliriz.

PİL PERFORMANSI DA ÖNEMLİ

TCL 10 Tab Max, 8000mAh pil değerine sahip. Bu, aynı zamanda hızlı şarj destekli bir pil ve kutudan çıkan şarj adaptörü de hızlı şarj destekliyor. Ürünü yaklaşık 4 saatte tamamen şarj edebiliyorsunuz. TCL, tek şarj ile yaklaşık 8 saat boyunca video izleyebileceğinizi, ya da bunun yerine yaklaşık 5 saat boyunca oyun oynayabileceğinizi belirtiyor.

Wi-Fi bağlantı açık, ekran parlaklık düzeyi %70’te iken, yaklaşık 1 saatlik oyun deneyimi, yaklaşık 1 saatlik 720p video izleme deneyimi ve sonrasında hem yazı yazma hem de sosyal medya gezintileri sonucunda bir mesai gününü rahatlıkla tamamlayabildik.

İnceleme videosunu izlemek için tıklayınız

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