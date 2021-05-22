Büyük ekranı, hızlı şarj ve güçlü kablosuz bağlantı

TCL 10 Tab Max, 10.36 inç ekranla geliyor. Bu, büyük bir ekran boyutu. Bir şeyler okumak, izlemek ya da oynamak için ideal. IPS ekran teknolojisi kullanılıyor ve 1200×2000 çözünürlük sunuluyor. Özellikle iç mekân kullanımlarında iyi bir parlaklık düzeyi ve görüntülemesi var.

İstenirse ekran ayarları başlığına gidilerek renklerde düzenlemeler de yapılabiliyor. Çok okuyan biriyseniz, okuma modunu aktifleştirebilirsiniz. Tabii zararlı mavi ışınlardan korunmak için göz koruma modu da sunuluyor.

OYUN VE UYGULAMA ÇALIŞTIRMA PERFORMANSI NASIL?

TCL 10 Tab Max, 4 x Cortex-A73 2.0GHz ve 4 x Cortex-A53 2.0GHz işlemcilerle geliyor. Ek olarak 4GB RAM ve 64GB depolama faktörü var. Ürün, yaklaşık 52GB’lık kullanılabilir alan sunuyor. İsterseniz microSD kart ile depolamayı artırabiliyorsunuz da.

Yaptığımız denemelerde, uygulama çalıştırma tarafında genel olarak akıcı performansla karşılaştık. Minecraft ve Kafa Topu 2 gibi oyunları akıcı bir şekilde oynayabildik ve uzun süreli deneyimlerde de ciddi ısınma düzeyiyle karşılaşmadık. TCL 10 Tab Max, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC gibi gelişmiş kablosuz bağlantı teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor. Bu özellikler, iş ve okul süreçleriniz için de önemli. Düşünsenize, iyi bir kablosuz ağ sayesinde hem görüntülü görüşmeleriniz hem de dosya paylaşımlarınızı hızlıca, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.