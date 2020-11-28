Büyük fay hattı üzerindeki Hatay’da deprem ve tsunami tedirginliği

İzmir’de geçen ay yaşanan depremin ardından bilim insanlarının birkaç il ile beraber Hatay’ı işaret etmesi, kent sakinlerini tedirgin etti. Deniz kumu kullanılarak yapılan binalardaki, kolonların ve kolon içlerindeki demirlerin çürüdüğü gözlemlenen Defne ilçesinin en eski mahallelerinden Armutlu’daki vatandaşlar, yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. Armutlu Mahalle Muhtarı Cüneyt Öfkeli, mahalledeki binaların yüzde 70’nin çukur temel ve deniz kumu ile yapıldığını, yaş ortalamasının ise 30 yılın üzerinde olduğunu belirtti. Maddi durumu iyi olan insanların tehlikeyi fark ederek mahalleden taşındığını söyleyen Öfkeli, "Mahalledeki tehlikeli ve çürük binalarda oturan mahalle sakinleri, ihtiyaç sahipleri, gariban kimselerdir, içinde bulundukları tehlikenin farkında değillerdir. Binalardaki demirlerin hepsi özelliğini kaybetmiş, kendiliğinden parçalanıp dağılıyorlar. Yaprak gibi dökülüyorlar, depreme gerek yok, kendiliğinden bile yıkılmak üzereler. Bizim burada devletimizden beklentimiz somut bir adımın atılmasıdır” dedi.

Malatya'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler) ‘KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR’ Deprem öncesi gerekli önlemin alınmasını beklediklerini aktaran Öfkeli, şöyle konuştu: "Hataylılar olarak ülkemizdeki deprem bölgesi olarak birinci sırada olduğumuzu biliyoruz ve yaşayacağımız felaketin farkındayız. Mahallemizdeki aileler çok mağdur, toplu bir şekilde binalarımız için kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Ekonomik durumumuz yok, bu nedenle bizim tek sığınacağımız yer devletimiz. Bizim İzmir’de yaşanan depremde canımız çok yandı, günlerce gözyaşı döktük. Aynı gözyaşını burada da dökmek istemiyoruz.” MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN Doğduğundan beri Armutlu Mahallesi'nde oturduğunu belirten Adnan Tat (63), binaların içler acısı durumda olduğunu ve korku içinde oturduklarını söyledi. Dört çocuğu ile birlikte oturduğu apartman dairesinde sürekli korku yaşadıklarını dile getiren Meliha Karataş ise, "Eski binada oturuyorum. Daha sağlam binaya taşınacak gücüm yok, bina da yıkılmak üzere. Geceleri yatamıyoruz, her an deprem olacakmış gibi hissediyoruz. Çocuklarıma bir şey olmasın diye dua ediyorum" dedi. 'DENİZDEKİ FAY HATTINDA KIRILMA OLURSA TSUNAMİ YAŞANABİLİR' Jeoloji Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilcisi Rasim Can, Hatay’ın 3 tehlikeli fay hattı üzerinde bulunduğunu ve en son kırılmanın 1997 yılında Serinyol- Gülderen mevkisinde olduğunu söyledi. Hatay’daki üç fay hattından birinin ölüdeniz fayı olduğunu belirten Can, "Bu fay daha tehlikeli. Bu fay Kızıldeniz’den gelip, Samandağ sahilinden çıkıp Antakya, Hacıpaşa ve Amik Ovası'na kadar uzanıyor. Bu fayın deprem yaratması halinde bütün Hatay etkilenir. Bir de Hatay’ın deniz kıyıları var. Samandağ’dan başlayarak Erzin’e kadar sahil şeridimiz var. Denizde bir kırılma olması halinde tsunami olabilir. Bu gerçeği de hesaba katmakta fayda var” diye konuştu.