Büyük felaketin 20. yıl dönümü

DESSAT lideri, su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anı dalışı organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.

Murat Kulakaç, "Burada dalan arkadaşlarımız mutlaka etkileniyorlar ama depremin 20. yılı olması nedeniyle sudan çıkan arkadaşlarımızın hüznünü net bir şekilde gördük, çok duygusal anlar yaşadılar. Bunlar üzücü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlatan olaylar." diye konuştu.

Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programda sivil toplum kuruluşlarının sergileri bilgilendirme, sinevizyon gösterileri yapıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, “Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakarya’mızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.