Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Kentte depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.
Büyük depremin ardından tam 20 yıl geçti
Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 17 Ağustos Parkı içinde bulunan deprem anıtını ziyaret etti.
Soylu, anıt içindeki fotoğraf sergisini gezerek Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkanı Vefa Salman'dan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Daha sonra İl Müftülüğü görevlileri tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Ardından Soylu ve protokol üyeleri anıta karanfil bıraktı. Anma programı katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.
Anma törenine, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
SU ALTINDA ANMA
Değirmendere Sualtı Topluluğu'nca (DESSAT) fay hattının, kıyıdaki otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle Değirmendere sahilinin 180 metre açığındaki "su altı şehri"ne dalış gerçekleştirildi.
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin de aralarında bulunduğu 60 dalgıç, gün boyunca gerçekleştirdikleri dalışlarla depremde yaşamını yitirenleri andı.
DESSAT lideri, su altı arama kurtarma ve dalış eğitmeni Murat Kulakaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Depremi’nin yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da anı dalışı organizasyonu düzenlediklerini bildirdi.
Murat Kulakaç, "Burada dalan arkadaşlarımız mutlaka etkileniyorlar ama depremin 20. yılı olması nedeniyle sudan çıkan arkadaşlarımızın hüznünü net bir şekilde gördük, çok duygusal anlar yaşadılar. Bunlar üzücü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlatan olaylar." diye konuştu.
İSTANBUL AVCILAR'DA ANMA
Avcılar Belediyesince Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe depremde yaşamanı yitirenlerin yakınları da katıldı.
İşte anma törenlerinden kareler...
Depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okunması ile başlayan programda sivil toplum kuruluşlarının sergileri bilgilendirme, sinevizyon gösterileri yapıldı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir yaptığı konuşmada, “Her şehrin bir hafızası var, şehirlerde insanlar gibi o hafızalarında acı, tatlı anılarını muhafaza ediyorlar. Sakarya’mızda da yaşanan depremlerin her biri o şehir hafızasında acı hatıra olarak kaldı. Alınması gereken dersler, yapılması gereken yerler yapılmış, tedbirler oluşturulmuşsa biz bunlardan dersi almışız demektir, yoksa aynı şeyleri tekrar tekrar yaşayacağız demektir. Eğer biz ders almıyorsak tarihteki olaylar tekerrür edecek şekilde tekrar tekrar yaşamak zorunda kalacağız demektir. Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi.
SAKARYA'DA ANMA
17 Ağustos 1999 Depremi'nde hayatını kaybedenler 20’nci yılında Sakarya'da törenle anıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 Ağustos 1999 Depreminin 20. yılı anma etkinlikleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapıldı.
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