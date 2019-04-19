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Büyük fikir adamı Şemseddin Sami

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:11 | Son Güncelleme

Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde, "Şemseddin Sami’nin Türk ve Arnavut kültüründeki önemi" adlı panel ilgi gördü.Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Galatasaray Müzesi’nin kurucusu, aynı zamanda ilk Türk hakemi Ali Sami Yen’in babası, Arnavut asıllı Osmanlı fikir insanı ve sözlük yazarı Şemseddin Sami, Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen panelde anıldı.Panel, araştırmacı yazar Raif Kaplanoğlu’nun yönetiminde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Büyük fikir adamı Şemseddin Sami

Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde, "Şemseddin Sami’nin Türk ve Arnavut kültüründeki önemi" adlı panel ilgi gördü.
Galatasaray Spor Kulübü’nün ve Galatasaray Müzesi’nin kurucusu, aynı zamanda ilk Türk hakemi Ali Sami Yen’in babası, Arnavut asıllı Osmanlı fikir insanı ve sözlük yazarı Şemseddin Sami, Bursa Göç Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen panelde anıldı.
Panel, araştırmacı yazar Raif Kaplanoğlu’nun yönetiminde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mefail Hızlı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Rijete Sımıtçıu’nun iştirâkiyle gerçekleşti. PaneleRumelili Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (RUMELİSİAD) Başkanı Ömer Kumova, İstanbul Kosova Kültür Merkezi Müdürü Kamil Bitiş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile çok sayıda akademisyen ve dernek üyesi katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Arnavut Kültür Derneği tarafından düzenlenen panelin açılışında konuşan Dernek Başkanı Muhammed Şerif, Tanzimat devri yazarlarından Şemseddin Sami’nin, Türk ve Arnavut tarihi, kültür ve edebiyatı için önemini anlattı. Şemseddin Sami’nin hem Arnavutluk hem de Türkiye için önemli bir şahsiyet olduğu vurgulanan panelde, Türk tarihi araştırmalarında yazarın ‘Kâmûs-i Türkî’ adlı eserinin hâlâ önemli kaynaklar arasında olduğu ifade edildi.
Panelin ardından Bursa Göç Tarihi Müzesi sergi alanında Şemseddin Sami’nin hayatı ve eserlerini konu alan serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi 13 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Büyük fikir adamı Şemseddin Sami

Büyük fikir adamı Şemseddin Sami

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