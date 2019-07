"Büyük filmlerde çok az diyalog olması tesadüf değil"

- "Türkiye çok sıcak, çok konuksever bir ülke"

Energa Camerimage Film Festivali tarafından Benzersiz Görsel Hassasiyet Ödülü ile onurlandırılan, "E.T." filminin kurgucusu ve John Bailey'in eşi Carol Littleton, kendisinin de bir projeyi seçerken ilk bakacağı şeyin senaryo olduğunu söyledi.

Kurgusunu yaptığı sahnelerden örnekler eşliğinde kurgu ve reji çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Littleton, "Senarist yönetmenlerle çalışmayı seviyorum. Edebiyat eğitimim de olduğu ve okumayı çok sevdiğim için genellikle böyle kişilerle birlikte çalışmayı tercih ediyorum." dedi.

Littleton, 1 haftadır Türkiye'de olduklarını hatırlatarak, "Türk kültürünün uyumlu olması bizim çok ilgimizi çekti. Türkiye çok sıcak, çok konuksever bir ülke, geldiğiniz gibi o sosyal dokuyu hissediyorsunuz. Hemen o sıcaklığı ve birlikte yaşama uyumunu anlıyor ve hissediyoruz. Bu çok güzel bir şey." değerlendirmesine bulundu.

Panelde 1963 yapımı "Hud", 1988 yapımı "The Accidental Tourist", 1985 yapımı "Silverado" ve "E.T.", 1993 yapımı "In the Line of Fire", 1994 yapımı "China Moon" ve 2002 yapımı "Uzak" filmlerinin bazı sahnelerinden kısa kesitler gösterildi.

"Filmimi Nasıl Satabilirim?" başlıklı panele katılan Wildbunch'ın Alım Direktörü Marie-Pierre Valle ve Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo de sektöre ve filmlerin pazarlamasına ilişkin çeşitli bilgiler verdi.