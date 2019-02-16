"Büyük filmleri tiyatroya uyarlamak kolay değil"

TANER AYDIN - Sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen "Esaretin Bedeli"ni tiyatro sahnesine taşıyan oyuncu Kerem Alışık, "3-4 ay arasında bir hazırlık süreci geçirdik. Böyle büyük filmleri tiyatroya uyarlamak, tiyatro dilini oluşturmak kolay değil. Çok şükür herkesin beğendiği, bizi mahcup etmeyen bir iş çıktı." dedi.

Yazar Stephen King'in 1982'de kaleme aldığı, 1994 yılında beyaz perdeye uyarlanan "Esaretin Bedeli" filmini tiyatro oyunu olarak Konya Selçuklu Kongre Merkezinde sahneleyen Alışık, AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Esaretin Bedeli"nin bir kült film olduğunu belirten Alışık, "3-4 ay arasında bir hazırlık süreci geçirdik. Böyle büyük filmleri tiyatroya uyarlamak, tiyatro dilini oluşturmak kolay değil. Çok şükür herkesin beğendiği, bizi mahcup etmeyen bir iş çıktı." diye konuştu.

- Sırada "Mozart" var

Her projesine olduğu gibi "Esaretin Bedeli"ne de titizlikle hazırlandığını anlatan Alışık, şöyle devam etti:

"En son oynadığınız tabii ki en yakın olduğunuz proje olabiliyor ama diğerlerini de yadsımak haksızlık olur. Belki de daha hiç yapmadıklarımız en iyi projelerimiz. Hepsini çocuğumuz gibi seviyoruz, birbirinden ayırt etmiyoruz. Bu proje de benim için öyle. Seneye Amadeus Mozart'ın hikayesini yapacağız. Bizim üretimimiz hep devam ediyor. İnsan yüreği nasıl sevgi üretmek zorundaysa biz de tiyatromuzla, kültürümüzle ve sanatımızla üreterek katkıda bulunmayı misyon edinmiş kurumlardan biriyiz."