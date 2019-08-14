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Büyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:47 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa final maçı öncesi atlı polisler Taksim'de devriye görevi yaptı.

Büyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktı

Murat DELİKLİTAŞ-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)- UEFA Süper Kupa final maçı öncesi atlı polisler Taksim'de devriye görevi yaptı. Meydanda tur atan 6 atlı polis, vatandaşların ve turistlerin ilgi odağı oldu.

İstanbul'da özellikle trafiğe kapalı turistik alanlar ve özellikle maçlarda stat çevrelerinde görevlendirilmek amacıyla görev yapmaya başlayan atlı polisler, Liverpool ile Chelsea takımları arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa finali öncesi Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis, Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. Polislerin meydanda gerçekleştirdiği devriye görevine vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler bol bol fotoğraf çekti.

Büyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktıBüyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktıBüyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktıBüyük final öncesi atlı polisler Taksim'de devriyeye çıktı

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