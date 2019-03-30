Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü, 1 yılını doldurdu

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri 1’inci yılını doldurdu. 30 Mart 2018 yılından beri devam eden gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart tarihinde başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri 1 seneyi geride bıraktı. Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında İsrail işgaline karşı düzenledikleri barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bir sene içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 266 kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.

"266 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 bin 398 kişinin yaralandı"

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra yaptığı açıklamada, bir sene içerisinde 266 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 bin 398 kişinin yaralandığını doğruladı. Kudra, ölenlerin arasında 50 çocuk ve 6 kadın olduğunu belirterek ölümlerin çoğunun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu olduğunu kaydetti. El-Kudra bununla birlikte şarapnel isabet etmesi sonucu ve gaz zehirlenmesi sonucu da birçok kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.