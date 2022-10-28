Büyük gizem çözüldü: Bir daha burnunuzu karıştırmayacaksınız! Ölümcül enfeksiyon riski

Bilim insanları, insanlar arasında hoş karşılanmasa da yapılan burun karıştırma ve hatta sümük yemekle ilgili yaptığı çalışmada ilginç bir bulguyu tespit etti. Bilim adamları, burnunuzu karıştırmanın Staphylococcus (Stafilokoklar) gibi bakterileri yayabileceğini buldu. Stafilokoklar, pnömoni, osteomiyelit, septik artrit, bakteriyemi, endokardit, apse, çıban ve diğer cilt enfeksiyonlarına neden olan bakteridir.

SÜMÜK YİYEN İNSANLAR...

Başka bir çalışma, kendi sümüğünü yiyen insanların daha az diş boşluğuna sahip olduğunu gösterdi.

Yeni araştırmalar, burnunuzu karıştırmanın zatürreye neden olan tehlikeli bir bakteri yayabileceği ortaya çıktı.

Avrupa Solunum Dergisi'nde yayınlanan çalışma, bakterilere maruz kaldığında burun ve eller arasındaki temas yoluyla pnömoni bulaşmasının gerçekleşebileceğini gösterdi. Araştırmacılar ister kuru ister ıslak, ister insanların burunlarını toplayıp, hatta ovuştursunlar, bakterilerin aynı oranda yayıldığını buldular.

Pnömoni, dünya çapında önemli bir ölüm nedenidir ve beş yaşın altındaki çocuklarda 1,3 milyon ölümden sorumlu olduğu tahmin edilmektedir.



