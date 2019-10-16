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Büyük gizemle ilgili inanılmaz iddia! Üç Amerikalı diplomat gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2019 23:16 | Son Güncelleme

Rusya'da, Amerikalı üç diplomatın hassas bölgeye izinsiz girdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Büyük gizemle ilgili inanılmaz iddia! Üç Amerikalı diplomat gözaltına alındı

Vedomosti gazetesinde çıkan haberde, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan üç diplomatın, patlamanın ardından nükleer sızıntı meydana gelen askeri birliğin bulunduğu Severodvinsk kentinde gözaltına alındığı öne sürüldü.

Güvenlik görevlilerince iki gün önce gözaltına alınan diplomatların, Nenoks-Severodvinsk seferini yapan trenle hassas bölgeye izinsiz girdiği ifade edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte, daha önce, füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti. Rus medyasında çıkan bazı haberlerde, patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı. Rus hava durumu ve çevre izleme ajansı Roshydromet, 14 Ağustos'ta, radyasyon seviyelerinin Severodvinsk'te normalin 16 katına çıktığını ortaya koymuştu. (AA)

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