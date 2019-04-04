"BÜYÜK GÖÇ" İÇİN ÇOK SAYIDA TIR ATATÜRK HAVALİMANI'NA GİRİŞ YAPTI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma operasyonu için bazı TIR'lar Atatürk Havalimanı apronuna giriş yaptı. Bu gece yüklenecek TIR'lar, saat 03.00 itibariyle İstanbul Havalimanı'na hareket edecek. 45 saat sürecek operasyon sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak.

İki havalimanı arasındaki büyük taşınmaya saatler kala Atatürk Havalimanı'ndaki hazırlıklar hız kazandı. Apronda belirlenen taşınma alanına vinçler, araçlar ve konteynerler getirildi. Ayrıca taşınma süresince burada görev yapacak personel ve basın mensupları için çadır kuruldu. Akşam saatlerinde de çok sayıda TIR, aprona giriş yaptı. Konteynerlerin TIR'lara yüklenmesine başlandı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na malzeme taşıyan TIR'lar saat 03.00'da hareket edecek.

47 BİN TON MALZEME TAŞINACAK

Taşınma sırasında toplam 47 bin tondan fazla malzeme, iki havalimanı arasında taşınacak. Operasyonda 1800'den fazla personel görev yapacak. Taşınma sırasında 686 TIR'dan oluşan malzeme ile karadan gidebilen 700 THY aracı ve bin 386 araçlık bir organizasyon planlandı.

