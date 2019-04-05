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Büyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 02:54 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı'ndan saat 03.00'da başlayacak büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'nda son hazırlıklar tamamlanıyor.

Büyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı'ndan saat 03.00'da başlayacak büyük taşınma öncesi İstanbul Havalimanı'nda son hazırlıklar tamamlanıyor.
Terminal binası içerisinde bulunan yolculara hizmet verecek olan ticari işletmeler malzeme ve ürünlerini getirmeye başladı. Malzemeler güvenlik noktalarından titiz bir şekilde kontrol ediliyor. Terminal binası çevresinde ise son hazırlıklar tamamlanırken, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelecek ilk grup TIR'ın saat 04.00'da burada olması planlanıyor. Bu arada THY'nin Dalaman-İstanbul seferini yapan uçak da Atatürk Havalimanı'na inerek yolcularını bıraktıktan sonra boş halde İstanbul Havalimanı'na gitti.

(FOTOĞRAFLI)

Büyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyorBüyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyorBüyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyorBüyük göç öncesi son hazırlıklar tamamlanıyor

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