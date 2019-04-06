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"Büyük Göç" planlanandan 13 saat erken tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:40 | Son Güncelleme

Havacılık sektöründe dünyanın en büyük göçü olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı taşıma projesi, büyük bir başarıyla tamamlandı.

Havacılık sektöründe dünyanın en büyük göçü olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı taşıma projesi, büyük bir başarıyla tamamlandı. “Büyük Göç” planlanan bitiş süresinden 13 saat daha erken ve sıfır iş kazasıyla sona erdi.
5 Nisan Cuma günü saat 03.00 itibarıyla başlatılan ve ’Büyük Göç’ adı verilen Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma çalışmaları planlanan süreden erken bitti. Taşınma, önceden belirlenmiş olan 45 saatlik planlamadan daha kısa sürerek 33 saat içerisinde yüzde 96 oranında bitirilmiş oldu. 6 Nisan Cumartesi saat 20.00 itibarıyla tamamlanması beklenen proje daha erken sona erdi.
41 bin 805 çalışan ve bin 557 araç ile çift vardiya olarak planlanan kesintisiz bir taşıma gerçekleştirildi. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 10 bin parçadan fazla olan malzemeler 5 bin tıra yüklenerek eksiksiz, hatasız ve hızlı şekilde İstanbul Havalimanı’na ulaştırdı.
Hız ve güvenliğin önde olduğu taşımada proje için oluşturulan özel takip sistemleri, trafik kontrol odaları, araç sürücü takip sistemleri, online yük hareketleri, barkodlama sistemleri, bu taşıma için kullanılan özel ekipmanlar ve özel proje eğitimlerinin sayesinde taşıma planlanandan 13 saat daha erken bitti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, “Planlanandan 13 saatlik daha erken rekor bir sürede emeği geçen Türk Hava Yolları Ailesi’nin tüm çalışanlarına, TGS tüm çalışanlarına ve Arkas Lojistik’in tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yaklaşık bin 800 personel ve 600’den fazla tır ile sürekli sefer yapmak suretiyle taşımanın yüzde yüzde 96’sını bitirdik” dedi.
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, “Bütün personelimiz inanılmaz yoğun bir tempoda inanılmaz sonuç odaklı çalıştı. Arkas kültürü öne çıktı. Maviler bu taşımaya damga vurdu. Operasyonu sıfır iş kazasıyla tamamladık. Türk Hava Yolları ile son derece uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. En baştan beri önemsediğimiz iki kelimenin hız ve güven olduğunu söylemiştik. Bunu da lojistik mühendisliği örneği sergileyerek her adımı en ince detayına kadar hesaplayarak başardık ve hedeflediğimiz zamandan daha erken taşımayı gerçekleştirdik. Hem Arkas çalışanlarına hem de iş birliği yaptığımız tedarikçi firmalarımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Rakamlarla ifade edildiğinde ise "Büyük Göç" sırasında taşınan ekipman sayısının 10 bin 459 adet olduğu kaydedildi. Kullanılan araç ekipman sayısının bin 557 adet oldu ve projede bin 805 personelin görev aldığı bilgisi verildi. Yüklerin bulunduğu araçların arka arkaya koyulduğundaki uzunluğunun 80 kilometre, taşınan ekipmanların kapladığı alanın 242 bin 555 metrekare yani 242 dönüm (33 futbol sahasına eşdeğer) olduğu ifade edildi. Taşınan ekipmanların toplam ağırlığının 47 bin 360 ton, taşınan ekipmanların toplam uzunluğunun ise 121 kilometre olduğu öğrenildi. Taşınan araçların kat ettiği yolun toplam 400 bin kilometre olduğu yani taşınan araçların kat ettiği mesafenin 10 dünya turuna eşdeğer olduğu belirtildi.

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