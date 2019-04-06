"Büyük Göç"te sona doğru

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığı bildirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'na taşınma işleminin dün saat 03.00'te başladığı hatırlatıldı.

Operasyonun planlandığı şekilde devamına yönelik, Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nın tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatıldığı anımsatılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyan son uçağın, İstanbul-Singapur seferini gerçekleştirmek üzere saat 02.00'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonların bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'ndan başlayacağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"'Taşınma sonrası ilk uçuş da İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı arasında düzenlenecek THY uçuşu olacak. Devamındaki süreçte İstanbul Havalimanı'ndan icra edilecek uçuşlar belirli bir plan çerçevesinde kademeli olarak artırılacak. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam saat 22.00 itibarıyla bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor."

Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığını bildirdi.

