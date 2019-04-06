"Büyük Göç"te sona doğru

İSTANBUL (AA) - Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken, yurt içi check-in işlemlere de başlandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı.

Yurt dışı uçuş işlemlerinin devam ettiği havalimanında, dış Hatlara gelen yolcular, İGA çalışanları, Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı.

Bazı yabancı yolcular, İstanbul Havalimanını çok beğendiklerini ifade etti. Yolcuların bir kısmı da havalimanında fotoğraf çektirdi.

-Yurt içi ilk uçuş saat 14.00'de

İstanbul Havalimanı'nda yurt içi check-in işlemlerine başlanırken, yurt içi ilk uçuşun ise saat 14.00'de yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, HAVAİST otobüsleri de gelen ve giden yolcular için sefer sayılarını yoğunlaştırdı.

THY filosunda bulunan uçakların, yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na gelişi ise sürüyor.

