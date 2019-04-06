HABER

"Büyük Göç"te sona doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda taşınma işlemlerinin büyük bir kısmı tamamlanırken, yurt dışı uçuş işlemleri sürüyor - Yurt içi ilk uçuşun ise saat 14.00'de yapılacağı havalimanında, yurt içi check-in işlemlere de başlandı

İSTANBUL (AA) - Taşınma işlemlerinin büyük kısmının tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışı uçuş işlemleri devam ederken, yurt içi check-in işlemlere de başlandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemlerinin yüzde 96'sı tamamlandı.

Yurt dışı uçuş işlemlerinin devam ettiği havalimanında, dış Hatlara gelen yolcular, İGA çalışanları, Türk Hava Yolları yetkilileri tarafından karşılandı.

Bazı yabancı yolcular, İstanbul Havalimanını çok beğendiklerini ifade etti. Yolcuların bir kısmı da havalimanında fotoğraf çektirdi.

-Yurt içi ilk uçuş saat 14.00'de

İstanbul Havalimanı'nda yurt içi check-in işlemlerine başlanırken, yurt içi ilk uçuşun ise saat 14.00'de yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, HAVAİST otobüsleri de gelen ve giden yolcular için sefer sayılarını yoğunlaştırdı.

THY filosunda bulunan uçakların, yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na gelişi ise sürüyor.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydiÇiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi
Lösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haberLösemiyle mücadele eden üniversiteli Atakan'dan iyi haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Flaş iddia: ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan edecek

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.