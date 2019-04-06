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Büyük Göç"ün yüzde 94’ü tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 09:23 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç"ün yüzde 94’ünün bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na "Büyük Göç"ün yüzde 94’ünün bu sabah saat 08.00 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na “Büyük Göç” olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün taşınma sürecine ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu.
Üstün, taşınma operasyonunun yüzde 94’ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 tırın sefer yaptığı açıklandı.
Üstün, şunları söyledi:
"Türk Hava Yolları, dünyanın en büyük havalimanı projesi olan yeni evi, İstanbul Havalimanı’na doğru ‘Büyük Göç’ünü dün saat 03.00’de başlatmıştı. Geçen takribi 27 saatlik süre zarfında operasyonun yüzde 70’i başarıyla tamamlandı. Toplamda 45 saatte tamamlanacak şekilde planlanan devasa taşınma operasyonu çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında dün akşam 22.00 itibariyle bazı yollar, belirli süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Bu süreç zarfında şehir sakinlerine asgari ölçüde rahatsızlık yaşatmış olmak adına araç trafiğine kapatılan yolların planlanan saatten daha erken açılabilmesi amacıyla Türk Hava Yolları, taşıyıcı partnerleri ile birlikte operasyonun sorunsuz ve tehirsiz devamını sağlamaya yönelik çalışmalarını bilfiil sürdürüyor."

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