"Büyük Göç"ün yüzde 96'sı tamamlandı

Açıklamaya göre, THY'nin 86 yıllık tarihine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’na vedasını değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Halihazırda dünyanın en büyük havalimanı projesi olan bu dev tesis, gelecekte THY'nin çok daha büyük ve küresel ölçekte çok daha fazla ses getirecek büyümesine ev sahibi olmakla birlikte, aynı zamanda haiz olduğu son teknoloji ürünü fiziksel kabiliyet ve kapasitesiyle de büyümemizdeki en önemli itici güç olacaktır." dedi.

Aycı, Atatürk Havalimanı'nın misyonunu başarıyla tamamladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Atatürk Havalimanı’na veda etmek bizler için tabii ki oldukça hüzün vericiydi. Ancak, markamızın özellikle son 15 yılı aşkın süredir önüne geçilmez yükselişi ve gelişimi, bizi bu zor ayrılık kararını almaya mecbur kıldı. Etkin büyüme performansı ile artık kabına ve mevcut yuvasına sığmaz olan Türk Hava Yolları için, gelişimini destekleyecek ve ayrıca sağladığı kapasite ve diğer fiziksel imkanlarla da önünü açacak yeni bir yuva gereksinimi doğdu. Yolcu ve uçuş deneyimini bambaşka bir platforma taşımamızda bizleri yetkin kılacak bu imkanlar bütününü, hem markamıza hem Türk sivil havacılığına hem de dünya havacılığına kazandırmakta katkı sahibi olan herkese, başta bu projenin fikir sahibi ve en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, IGA Konsorsiyumu, çeşitli iş ortaklarımız, değerli ailemizin her bir ferdi ve diğer tüm emek ve destek sahiplerine şükranlarımı sunuyor; önümüzdeki süreçte dünya havacılığının geleceğinin, yeni evi ve yeni marka yüzüyle Türk Hava Yolları merkezinde gelişeceğinin müjdesini şimdiden paylaşıyor olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum."

