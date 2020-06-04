Büyük göğüsler birçok probleme sebep oluyor!

Genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve bazı hastalıklar aşırı büyük memelere neden olabilir. Aşırı büyük memeler omuz ve sırt ağrılarına, kamburluğa, memelerin altında ve aralarında sürtünmeden dolayı ortaya çıkan pişik ve yaralara, sütyenin sinirlere baskı yapması nedeniyle kollarda uyuşukluklara neden olabilir. Nefes almada güçlük ve günlük fiziksel aktivitede kısıtlanma görülebilir. Ayrıca kişinin kendini beğenmemesi, giydiklerini kendine yakıştırmaması nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlarda ortaya çıkabilir.
Meme küçültme ameliyatı ile memelere doğal bir görünüm kazandırılırken tüm bu sorunlar da engellenmiş olur. Meme küçültme ameliyatı memenin gelişimini tamamladığı 17 yaşından itibaren uygulanabilir, emzirmeye ve cinsel ilişkiye engel olmadığından bekarlara ve çocuk sahibi olmayı planlayanlara da uygulanabilir.
Ameliyat öncesi dönemde mamografiniz veya meme ultrasonunuz çekilir. Genel anestezi altında operasyon için gerekli tetkikler yapılır. Ameliyattan bir süre önce ve sonra sigara ve kanamaya eğilimi artıran aspirin ve benzeri ilaçlar kullanılmaması önerilir.
Meme küçültme ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve ortalama 2-3 saat kadar sürer. Memenin büyüklüğü, şekli ve derinizin durumu, vücut ölçüleriniz, ek hastalıklarınız, yaşınız, emzirme planınız ve cinsel aktifliğiniz göz önünde bulundurularak operasyon tekniğine karar verilir. Tüm teknikler fazla cilt dokusu ile beraber meme dokusunun da çıkarılmasını içerir. Meme başının sinirleri, damarları ve süt kanalları korunur. Bu ameliyatlarda ya ‘lolipop’ şeklinde meme ucu çevresinden aşağı meme altı oluğuna uzanan ya da ‘ters T’ şeklinde meme altı oluğunu da içerecek şekilde kesiler yapılır. Fazlalık meme dokusu ve derisi çıkarılır. Deri altında kalan eriyebilen dikişlerle kesiler kapatılır, cerrahi sütyen takılarak ameliyat sonlandırılır.
Ameliyat sonrasında basit ağrı kesicilerle giderilebilen ağrılar olabilir. 1 gün hastanede kalış yeterlidir. 2 gün sonra banyo yapabilir, 3-5 gün sonra işine dönebilir. 1 ay süre ile ağır sporların ve aktivitelerin kısıtlanması önerilir. Ortalama 4 hafta cerrahi sütyen kullanılır.
Meme ucu koruyucu tekniklere yapılan ameliyatlar sonrası meme ucu duyusu bozulmaz, meme dokusu çıkarıldığı için emzirme azalabilir fakat süt kanalları korunduğu için emzirme devam eder.
Meme küçültme ameliyatları ile iskelet sisteminde oluşacak kalıcı değişiklik, kamburluk engellenir, boyun omuz ağrıları geçer, kıyafet seçiminde özgürlük sağlanır
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