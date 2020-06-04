Büyük göğüsler birçok probleme sebep oluyor!

Genetik faktörler, hormonal değişiklikler ve bazı hastalıklar aşırı büyük memelere neden olabilir. Aşırı büyük memeler omuz ve sırt ağrılarına, kamburluğa, memelerin altında ve aralarında sürtünmeden dolayı ortaya çıkan pişik ve yaralara, sütyenin sinirlere baskı yapması nedeniyle kollarda uyuşukluklara neden olabilir. Nefes almada güçlük ve günlük fiziksel aktivitede kısıtlanma görülebilir. Ayrıca kişinin kendini beğenmemesi, giydiklerini kendine yakıştırmaması nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlarda ortaya çıkabilir.

Meme küçültme ameliyatı ile memelere doğal bir görünüm kazandırılırken tüm bu sorunlar da engellenmiş olur. Meme küçültme ameliyatı memenin gelişimini tamamladığı 17 yaşından itibaren uygulanabilir, emzirmeye ve cinsel ilişkiye engel olmadığından bekarlara ve çocuk sahibi olmayı planlayanlara da uygulanabilir.

MEME KÜÇÜLTME ÖNCESİ DÖNEM

Ameliyat öncesi dönemde mamografiniz veya meme ultrasonunuz çekilir. Genel anestezi altında operasyon için gerekli tetkikler yapılır. Ameliyattan bir süre önce ve sonra sigara ve kanamaya eğilimi artıran aspirin ve benzeri ilaçlar kullanılmaması önerilir.