Büyük göğüsleri nedeniyle açılan dekoltesini kapatmak için bulduğu şaşırtıcı yöntemi paylaştı! "Hayat kurtarıyor"

Düğmeli gömlek, bluz ve trikolar istenmeyen durumlar yaşanmasına neden olabiliyor. Büyük göğüslerinden dolayı açılan düğme araları nedeniyle birçok kadın kıyafetlerini kendi bedenlerinden daha büyük bedenleri tercih ediyor. Ancak internet üzerinde bu sorunu çözecek birçok ipucu bulunuyor. Lexie isimli bir tiktoker paylaştığı videosunda açılan düğme aralarını kapamak için bulduğu yöntemi gösterdi.

TikTok klibinin başında "Senin için küçük bir moda tüyom var. Bu body'i denedim ve bir sorunla karşılaştık" dedi. Bazı yüksek belli beyaz pantolonlarla eşleştirilmiş ten rengi bir body giymiş olan Lexie, üstteki iki düğmesinin arasındaki noktayı işaret etti.

İkinci düğmeleri işaret ederek "Burada da [sorun] vardı," diye devam etti, "ama buradaki küçük mekanizmayı kullanarak sorunu çözdüm."

Yeşil cihazla öne doğru eğilerek "bu mikro dikiş tabancası" dedi. Daha sonra gömleğini kaldırdı ve iki kumaş parçasını tabancayla birbirine dikmeden önce açık deliği düzleştirdi.

Sonuçları göstermek için geri çekilerek şöyle dedi: "Bak bu ne kadar kolay! Yani bu, zor durumdaysanız ve çalışacak bir şeye ihtiyacınız varsa gibi...

"EN İYİ MODA TÜYOSU!"

Lexie, düğmeli bluzlarda işe yaradığını ve malzemeye zarar vermediğini sözlerine ekleyerek videosuna "ŞİMDİYE KADARKİ en iyi moda tüyosu!" başlığını verdi.

