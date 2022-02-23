Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Kamufle etmek için sakın bunu yapmayın

Sütyen kullanımı çok dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Tercihinden bakımına kadar göğüs sağlığı için önemli bir rol oynayan sütyenler, yanlış şekilde kullanıldığında göğüs sağlığını tehlikeye atıyor.

Her kadının vücut ölçüleri farklı olduğundan sütyenler oldukça farklı çeşitlerde beden numaralarına sahiptir. Birçok mağaza bazen farklı sonuçlar veren farklı ölçüm sistemleri kullandığından, kendi sütyen bedeninizi seçmek karmaşık bir iş haline gelebiliyor. Doğru sütyen seçimi için doğru sütyen bedeninizi tam olarak bilmeniz gerekmektedir.

Vücuda tam olarak oturmayan sütyen başta sırt ağrısı olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir. Bazı sütyen modellerini uzun süre kullanırsanız meme gelişimini sınırlandırarak çeşitli hastalıklara neden olabilir.

BÜYÜK GÖĞÜSLÜ KADINLAR DİKKAT

Özellikle büyük göğüslü kadınlar, göğüslerini kamufle etmek için çok sıkı sporcu sütyenlerini tercih edebiliyorlar. Ancak bu tarz sıkı sütyenler, göğüsler için tehlike arz ediyor. Büyük göğüsleri kamufle etmek için sporcu sütyeni gibi sıkı sütyenler takmak, göğsünüzü sıkıştırarak meme dokusuna zarar verir.

Birçok insan rahatsız olduğu için balenden çekinir, ancak bu sadece sütyeniniz tam oturmadığında olur. Uzmanlar; en iyi desteği almak için balen tüm memeyi sarmalı ve meme dokusunun arkasına oturmalıdır diye belirtiyor.

