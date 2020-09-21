Büyük göğüslüler aynı dertten mustarip: 'Uyurken boğacaklarından korkuyoruz'

İnsanların göğüs büyütme ameliyatlarına ilgi duyuyor olması büyük göğüslü olmanın harika bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Etraftaki tüm bakışların büyük göğüslerin üzerinde toplanmasının yanı sıra büyük göğüslü kadınlar sırt ve bel bölgelerinde büyük göğüslerinden ötürü ağrı yaşarlar.

20 yaşındaki Amber Roach, kocaman göğüslerinden sıkıntı çektiği için onları küçültmek istiyor. Yeterli parası olmadığı için kitle fonlama sitelerinden birinde kendisi için kampanya açan genç kadın “etrafımdaki eşyaları bazen göğüslerimle deviriyorum. Garson olduğum için bu durum beni çok zorluyor.” dedi.

Oldukça maliyetli bir işlem olan göğüs küçültme ameliyatı, İngiltere’de yaklaşık 50 bin TL tutarındaki 5 bin pounda yapılıyor. Aynı zamanda hukuk öğrencisi olan Amber, “yataktan kalkmak bile problem. Küçük dükkanlara, butik mağazalara giremiyorum. Mutlaka bir şeyleri deviriyorum. Gerçek şu ki hayatımı mahvediyorlar.” diyor.

Aynı derdi çeken 32 yaşındaki mağaza asistanı Meg Lewis, "Erkekler her zaman göğüslerimden hoşlanır. Kızlar:"Senin göğüslerin için ölürüm!" Diyorlar ama aslında ne kadar çok acı çektiğimin farkında bile değiller. 14 yaşımdan beri göğüslerimden kaynaklanan kronik bel ağrım var." diyerek durumunu dile getirdi.