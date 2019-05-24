UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü turizme açılacak.

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve müze müdürlükleri organizasyonunda 2011'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

Kazılarda 20 mezar ve 4 insan iskeleti ile çeşitli bulgularla karşılaşılan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'nun özellikle Antik Çağ dönemine önemli ışık tutuyor.

Günün mimarları tarafından mezar odası üzerine toprak yığılarak inşa edilen tümülüste, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulmuş çok önemli ve orijinal olduğunu söyledi.

Tümülüsün ilçe tarihine ve turizmine katkı sunacağına inandıklarını belirten Şahin, "Geçmiş dönemlerde bir kısmı tahrip edilse de kazılarda ortaya çıkartılan alanlar ilk günkü özelliğini koruyor. Turizme kazandırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Burası için çatı projesi var. Üzerinin uygun bir şekilde kapatılarak ziyarete uygun hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu sağlandığı takdirde tarihi ilçemizin daha derinlerdeki tarihini de göstermiş olacağız." diye konuştu.

- Tümülüs

Frigler döneminde, Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Tümülüsler, boyu ve mimarisiyle ölen kişinin zenginliğini de simgeliyor.

