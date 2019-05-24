HABER

"Büyük Göztepe Tümülüsü" turizme açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:48 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Büyük Göztepe Tümülüsü turizme açılacak.

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi ve müze müdürlükleri organizasyonunda 2011'den itibaren aralıklarla yapılan kazılar tamamlandı.

Kazılarda 20 mezar ve 4 insan iskeleti ile çeşitli bulgularla karşılaşılan 25 metre yüksekliğindeki tümülüs, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'nun özellikle Antik Çağ dönemine önemli ışık tutuyor.

Günün mimarları tarafından mezar odası üzerine toprak yığılarak inşa edilen tümülüste, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor.

Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tümülüsün milattan 900 yıl önce oluşturulmuş çok önemli ve orijinal olduğunu söyledi.

Tümülüsün ilçe tarihine ve turizmine katkı sunacağına inandıklarını belirten Şahin, "Geçmiş dönemlerde bir kısmı tahrip edilse de kazılarda ortaya çıkartılan alanlar ilk günkü özelliğini koruyor. Turizme kazandırılması için çalışmalara devam ediyoruz. Burası için çatı projesi var. Üzerinin uygun bir şekilde kapatılarak ziyarete uygun hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu sağlandığı takdirde tarihi ilçemizin daha derinlerdeki tarihini de göstermiş olacağız." diye konuştu.

- Tümülüs

Frigler döneminde, Anadolu'da görülmeye başlanan, günün mimarları tarafından mezar odası üzerine yığılan toprak veya taşlardan oluşturulan yapay tepe tipi anıt olarak inşa edilen tümülüslerde, ölen kişinin cesediyle kullandığı ve kendisine hediye edilen eşyalar bulunuyor. Tümülüsler, boyu ve mimarisiyle ölen kişinin zenginliğini de simgeliyor.

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
Yuvasından çukura düşen yavru saksağanı itfaiye kurtardıYuvasından çukura düşen yavru saksağanı itfaiye kurtardı
İnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdıİnegöl’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyük Göztepe Tümülüsü

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.