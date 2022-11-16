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Büyük gün geldi çattı! NASA, aylardır "Beni Ay'a uçurun" diyen Artemis 1'i fırlattı: Bu kez oldu

16.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Ağustos'ta denediler olmadı... 3 Eylül'de bir kez daha denediler, yine olmadı... Sorunlar ve kasırgalar derken NASA'yı tekrar Ay'a odaklayacak, Uzay Fırlatma Sistemini (SLS) uzaya taşıyacak Artemis 1 programı bir türlü başlatılamamıştı. Bu durum, aylardır "Beni Ay'a uçurun" diyen Artemis 1'e "nazar değdi" şeklinde yorumlara yol açmıştı. Ancak Artemis 1 için büyük gün geldi çattı. Roket sonunda fırlatıldı!

Büyük gün geldi çattı! NASA, aylardır "Beni Ay'a uçurun" diyen Artemis 1'i fırlattı: Bu kez oldu

NASA, yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatmayı 25 Ağustos'ta Florida'dan gerçekleştirmeyi planlıyordu. Fakat tarihi fırlatma, yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. Bu ilk erteleme çok da büyük bir etki yaratmadı. Çünkü uzay yolculuklarında erteleme yaşanması şaşırtıcı değildir. NASA, 3 Eylül'de SLS'yi uzaya fırlatmayı bir kez daha deneyeceğini duyurdu. Herkes 3 Eylül'de roketin fırlatılacağını düşünüyordu. Ancak yine olmadı. Bu kez büyük bir yakıt sızıntısı nedeniyle tarihi fırlatma gerçekleşemedi. Üst üste yaşanan sorunlar, NASA'nın Artemis I planlarını bozdu. Üstelik Artemis iki kasırgayla da (Ian Kasırgası ve Nicole Kasırgası) karşı karşıya kalınca bugüne kadar uzayla tanışamamış oldu. Ancak mutlu sona bugün ulaşıldı.

VE OLDU!

Artemis 1, NASA'nın Florida'daki merkezinden uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-7 screenshot

Roket yolculuğuna resmen başladı.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-11 screenshot

Böylece NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirdi.

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-13 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-17 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-23 screenshot

Artemis I Launch to the Moon (Official NASA Broadcast) - Nov. 16, 2022 3-17-42 screenshot

ARTEMİS 1 PROGRAMIYLA AY'A YOLCULUK

Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi oldu.

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Artemis 1'in Ay'ın etrafında 6 haftalık test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor. NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

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SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

AA-20221116-29450111-29450106-NASA_ARTEMIS_1_ROKETINI_FIRLATMAYA_HAZIRLANIYOR

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

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2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

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uzay NASA artemis

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