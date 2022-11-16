Büyük gün geldi çattı! NASA, aylardır "Beni Ay'a uçurun" diyen Artemis 1'i fırlattı: Bu kez oldu

NASA, yeni nesil mega roketi Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve roketin taşıması için tasarlanan Orion kapsülünü deneme uçuşu için uzaya fırlatmayı 25 Ağustos'ta Florida'dan gerçekleştirmeyi planlıyordu. Fakat tarihi fırlatma, yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle ertelendi. Bu ilk erteleme çok da büyük bir etki yaratmadı. Çünkü uzay yolculuklarında erteleme yaşanması şaşırtıcı değildir. NASA, 3 Eylül'de SLS'yi uzaya fırlatmayı bir kez daha deneyeceğini duyurdu. Herkes 3 Eylül'de roketin fırlatılacağını düşünüyordu. Ancak yine olmadı. Bu kez büyük bir yakıt sızıntısı nedeniyle tarihi fırlatma gerçekleşemedi. Üst üste yaşanan sorunlar, NASA'nın Artemis I planlarını bozdu. Üstelik Artemis iki kasırgayla da (Ian Kasırgası ve Nicole Kasırgası) karşı karşıya kalınca bugüne kadar uzayla tanışamamış oldu. Ancak mutlu sona bugün ulaşıldı.

VE OLDU!

Artemis 1, NASA'nın Florida'daki merkezinden uzaya başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Roket yolculuğuna resmen başladı.

Böylece NASA yıllar sonra tekrar odağını Ay'a çevirdi.

ARTEMİS 1 PROGRAMIYLA AY'A YOLCULUK

Yeni roket, NASA'nın 1972'deki Apollo 17 roketinden sonra Ay'a göndermek için ikinci denemesi oldu.

Artemis 1'in Ay'ın etrafında 6 haftalık test uçuşundan sonra Dünya'ya dönmesi planlanıyor. NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.





