Büyük gün geldi: Gmail yarından itibaren değişiyor! İşte Gmail'e gelecek yenilikler

Gmail dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri. Google, Gmail için ara sıra küçük değişiklikler yapsa da uzun bir zamandır büyük bir güncelleme yayınlamadı. Gmail bu büyüyü 20 Şubat'ta bozmaya karar verdi.

GOOGLE GMAİL'İ YARIN GÜNCELLİYOR! İŞTE GMAİL'İN YENİLİKLERİ

Google, yarın yayınlayacağı güncelleme ile Gmail'in tasarımında ve arayüzünde bazı değişiklikler yapacak. Bu değişikliklerden ilki de birden fazla hesabı olan Gmail kullanıcıları için yapılacak. Bugüne kadar birden fazla mail hesabını bir pencerede ayrı ayrı olarak yöneten Gmail kullanıcıları, yeni güncelleme ile birlikte tek bir kontrol çubuğundan tüm gelen e-postaları yönetebilecek. Böylece birden fazla hesabın neden olduğu karışıklık en aza indirgenecek.

GMAİL'DEKİ KARIŞIKLIKLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Gmail'e yarından itibaren gelecek güncelleme, ayarlarda da bir takım değişikliklere sebep olacak. Gmail'e yeni yapılandırma seçenekleri ekleyecek olan Google, bu yapılandırma seçeneklerini yine karışıklık sağlanmaması adına Ayarlar altında bulunan Gelişmiş > Gelen kutusu içine ekleyecek. Böylece yapılandırma ayarlarına kolay bir şekilde erişilebilecek.