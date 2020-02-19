Büyük gün geldi: Gmail yarından itibaren değişiyor! İşte Gmail'e gelecek yenilikler

Gmail dünyanın en çok kullanılan e-posta servislerinden biri. Google, Gmail için ara sıra küçük değişiklikler yapsa da uzun bir zamandır büyük bir güncelleme yayınlamadı. Gmail bu büyüyü 20 Şubat'ta bozmaya karar verdi.
Google, yarın yayınlayacağı güncelleme ile Gmail'in tasarımında ve arayüzünde bazı değişiklikler yapacak. Bu değişikliklerden ilki de birden fazla hesabı olan Gmail kullanıcıları için yapılacak. Bugüne kadar birden fazla mail hesabını bir pencerede ayrı ayrı olarak yöneten Gmail kullanıcıları, yeni güncelleme ile birlikte tek bir kontrol çubuğundan tüm gelen e-postaları yönetebilecek. Böylece birden fazla hesabın neden olduğu karışıklık en aza indirgenecek.
Gmail'e yarından itibaren gelecek güncelleme, ayarlarda da bir takım değişikliklere sebep olacak. Gmail'e yeni yapılandırma seçenekleri ekleyecek olan Google, bu yapılandırma seçeneklerini yine karışıklık sağlanmaması adına Ayarlar altında bulunan Gelişmiş > Gelen kutusu içine ekleyecek. Böylece yapılandırma ayarlarına kolay bir şekilde erişilebilecek.
Google'ın Gmail'in arayüzünde yapacağı diğer değişiklikleri ise yarın yapılacak güncelleme tüm kullanıcılara sunulduğunda hep birlikte göreceğiz. Fakat Google'ın mail servisinin sade ve materyal tasarım dilini devam ettirmesi, üstte dile getirdiğimiz karışıklıkları ortadan kaldıracak yenilikler sunmasından yola çıkarak daha yumuşak bir tasarıma geçiş yapması muhtemel.
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