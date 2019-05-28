HABER

Büyük harekata üst düzey komuta

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekatı gece boyunca sevk ve idare etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekatı, gece boyunca sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı" çerçevesinde, dün Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere harekat başlatıldığı belirtildi.

Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı harekatın sevk ve idaresini gece boyunca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Beyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştuBeyoğlu’nun tüm renkleri aynı Gönül Sofrası’nda buluştu
Leyleğin 'yavru' nöbetiLeyleğin 'yavru' nöbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
harekata üst düzey komuta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Malkara'da sağanak va dolu 20 bin dönüm ekili alana zarar verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu

İstanbul merkezli büyük operasyon

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

KPSS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Suç örgütlerine giden kaçak silahlara operasyon

Marangoz silah kaçakçısı çıktı

Metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul'da korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.