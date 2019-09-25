Büyük hasarlara yol açabilen siber saldırılara milli çözüm

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, “Siber saldırılar; ekonomik, fiziksel ve psikolojik anlamda yıkımlara neden olmasının yanında yaralanmalara ölümlere ve büyük hasarlara sebep olabilecek kabiliyetlere de ulaşabiliyorlar. Yerli ve milli yazılım hassasiyetimiz kurum olarak önem verdiğimiz bir konu. Avcı, Azad, Kasırga gibi yazılımlar siber casusluk saldırılarına karşı etkili tespitler yapabilmektedir” dedi.

“Siber Savaşlar ve Geleceği” konulu “5’inci Teknoloji Sohbetleri”, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve HAVELSAN işbirliğiyle düzenlendi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, burada gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, gelişen teknolojilerinin fırsatlar ve olanakları beraberinde getirirken bazı riskleri de barındırdığını belirtti.

İnsan hayatının neredeyse her alanına hızlı ve sınırsız erişen teknolojilerin güvenlik boyutunda yeni kaygılara sebep olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, “Web sitelerine, sunuculara, ağ sistemlerine, bilgisayarlara ve endüstriyel sistemlere yapılan saldırılar modern insanın kişisel güvenliği ile devletlerin ulusal güvenlikleri açısından büyük tehlikelere yol açıyor. Siyasi, askeri, ekonomik, coğrafi, bilimsel, sosyal ve kültürel alanları hedef alan siber saldırılar; ekonomik, fiziksel ve psikolojik anlamda yıkımlara neden olmasının yanında yaralanmalara ölümlere ve büyük hasarlara sebep olabilecek kabiliyetlere de ulaşabiliyorlar” diye konuştu.

Siber savaşın, ülkelerin ulusal güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri haline geldiğini ifade eden Karagözoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

”Devletler, siber güvenliklerini sağlamak için istihbarat toplamı ve siber kapasitelerini artırıyorlar. Ayrıca ordularında silahlı kuvvetlerinin yanı sıra siber güvenlik birimleri de oluşturuyorlar. Türkiye son yıllarda siber güvenlik stratejilerini geliştiriyor. Siber uzay kapasitesinin verimli ve koordineli kullanılması bakımından BTK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) önemli bir misyondur. Elektronik haberleşme işletmecileri tarafından USOM’a raporlanan siber saldırı sayıları 2016 yılında 8 bin 625, 2017 yılında 99 bin 600 ve 2018 yılında 72 bin 975 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk yarısında ise saldırı sayısı 95 bin 202 olarak kayıtlara geçti. Ülkemizi etkileyebilecek bu saldırılara karşı 7/24 müdahale esasına göre çalışan USOM ve USOM’un koordinasyonunda faaliyet gösteren siber olaylara müdahale ekibi (SOME) etkin çalışmalar yürütüyor. Yerli ve milli yazılım hassasiyetimiz kurum olarak önem verdiğimiz bir konu. Ülkemizde tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Avcı, Azad, Kasırga gibi yazılımlar bunun ispatı niteliğindedir. Bu yazılımlar siber casusluk saldırılarına karşı etkili tespitler yapabilmektedir”

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da konuşmasında siber güvenliğin ulusal güvenlik anlamında en önemli konulardan biri haline geldiğine işaret ederek bu alanda mutlaka yerli ve milli çözümler üretmek gerektiğini vurguladı. Öte yandan ülkede bu alanda siber güvenlik uzmanı açığı bulunduğunu söyleyen Atalay, gençlerin istihdam alanı geniş, bu alana yönelebileceğini kaydetti.

