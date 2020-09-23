Büyük hata! Duş alırken ayakları yıkamamak bu soruna neden oluyor

Ayaklarımızı yıkamanın faydalarını merak ettik ve düşündüğümüzden daha önemli olduğu ortaya çıktı. Neden olduğuna bir göz atalım!
Ayaklarınızı düzenli ve düzgün bir şekilde yıkamak, gün içinde burada biriken kiri, ölü deri hücrelerini ve terin temizlenmesine yardımcı olur. Bunları sadece suyla durulamak işe yaramayacak çünkü bunların çoğu orada kalacak. Sonunda, ayaklarınızın oldukça kötü kokmasına neden olurlar ve hatta enfeksiyonların büyümesini kolaylaştırabilirler.
Ayaklarımız, vücudumuzun diğer kısımları kadar enfeksiyona karşı savunmasızdır ve onları örten bakteriler farklı türde iltihaplanmalara neden olabilir. Ayaklarınızı peeling yapmak, içerdiği mikroplarla birlikte tüm gereksiz cilt katmanlarının pul pul dökülmesine yardımcı olur ve mantar, siğil, bunyon, mısır, nasır gibi şeylerin gelişmesini engeller.
Ayaklarımızdaki sert deri ile dizler, kalçalar ve sırt problemleri arasında bir bağlantı olabileceği ortaya çıktı. Gereksiz ölü deri ayaklardan temizlenmediği için istiflenir ve kalınlaşır. Bu, yürüyüşünüzde değişikliklere yol açabilir ve daha sonra eklemlerinizi, bacaklarınızı, sırt kemiklerinizi ve kaslarınızı etkileyebilir. Sonuç olarak, hareket ederken biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz.
Ayaklarınızı yıkarken ve peeling yaparken onlara kan akışını teşvik eden güzel bir masaj yapın. Zayıf kan dolaşımı, oksijen eksikliğine neden olur ve kaslarınızın gelişmesini sınırlar. Ayrıca kas ağrısı, sertlik, halsizlik gibi sorunlara neden olabilir ve hatta bacaklarınızın uyuşmasına neden olabilir. Bu nedenle ayaklarınızı biraz ılık su altında ovup yoğurmak her zaman iyi bir fikirdir.
Ayak tırnaklarının batmasına neden olan, dar ayakkabılar veya kötü kesilmiş ayak tırnakları gibi birkaç neden vardır. Ancak terli ve kirli ayaklar da bu tatsız süreci teşvik edebilir. Ayak parmakları sürekli terlediğinde, kenarlardaki deri yumuşar ve bu da ayak tırnağının büyümesini kolaylaştırır. Ayrıca, ciltte herhangi bir iltihaplanma varsa, bu batık ayak tırnağını gerçekten ağrılı hale getirebilir.
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