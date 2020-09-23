Büyük hata! Duş alırken ayakları yıkamamak bu soruna neden oluyor

Ayaklarımızı yıkamanın faydalarını merak ettik ve düşündüğümüzden daha önemli olduğu ortaya çıktı. Neden olduğuna bir göz atalım!

AYAKLARI YIKAMAK KOKUYU GİDERMEYE YARDIMCI OLUR

Ayaklarınızı düzenli ve düzgün bir şekilde yıkamak, gün içinde burada biriken kiri, ölü deri hücrelerini ve terin temizlenmesine yardımcı olur. Bunları sadece suyla durulamak işe yaramayacak çünkü bunların çoğu orada kalacak. Sonunda, ayaklarınızın oldukça kötü kokmasına neden olurlar ve hatta enfeksiyonların büyümesini kolaylaştırabilirler.

PEELİNG ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUR

Ayaklarımız, vücudumuzun diğer kısımları kadar enfeksiyona karşı savunmasızdır ve onları örten bakteriler farklı türde iltihaplanmalara neden olabilir. Ayaklarınızı peeling yapmak, içerdiği mikroplarla birlikte tüm gereksiz cilt katmanlarının pul pul dökülmesine yardımcı olur ve mantar, siğil, bunyon, mısır, nasır gibi şeylerin gelişmesini engeller.

EKLEM PROBLEMLERİ YAŞAMA ŞANSINIZI AZALTIR

Ayaklarımızdaki sert deri ile dizler, kalçalar ve sırt problemleri arasında bir bağlantı olabileceği ortaya çıktı. Gereksiz ölü deri ayaklardan temizlenmediği için istiflenir ve kalınlaşır. Bu, yürüyüşünüzde değişikliklere yol açabilir ve daha sonra eklemlerinizi, bacaklarınızı, sırt kemiklerinizi ve kaslarınızı etkileyebilir. Sonuç olarak, hareket ederken biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz.