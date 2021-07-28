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Büyük iddia: Chevrolet Camaro elektrikleniyor!

28.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızalara kazınmış en popüler modellerden biri olan Chevrolet Camaro, elektrikli bir otomobile dönüşebilir. İddialara göre Chevrolet, Camaro'yu 2024 yılında elektrikli bir sedan olarak piyasaya sunacak.

Büyük iddia: Chevrolet Camaro elektrikleniyor!

Chevrolet Camaro Amerikan otomobil endüstrisinin temel taşlarından biri olarak gösterilebilir. Ford Mustang ve Dodge Challenger ile birlikte Muscle Car tipi araçların en önemli temsilcilerinden biri olan Camaro, yıllar içinde değişti ve gelişti. Ancak iddialara göre Camaro için daha farklı planlar var.

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İddialara göre Chevrolet, Camaro'yu elektriğin gücüyle buluşturacak. Firma, Camaro'yu 2024 yılında 4 kapılı ve elektrikli bir sedan otomobile dönüştürecek.

Chevrolet Camaro, tarihi boyunca iki kapılı bir otomobil oldu ve aynı isim altında bir elektrikli sedanın piyasaya sürülmesi, modelin birçok hayranını kesinlikle şaşırtacak.

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Ancak hayranlar, elektrikli bir Camaro'nun sedan değil, coupe ya da cabrio bir model olması gerektiği konusunda ısrarcı.

Elbette iddiaların odağındaki elektrikli otomobilin Camaro adını almaması da mümkün. Belki Chevrolet bunun yerine Camaro'yu hibritleştirir veya Camaro yerini korurken, yeni sedan SS adıyla karşımıza çıkabilir.

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Şimdilik ortaya çıkan tüm bilgiler sadece söylentiden ibaret. Firma resmi bir açıklama yapmadığı sürece de doğru olup olmadıklarını bilemeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Chevrolet
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