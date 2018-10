Büyük İkramiye 548 Milyon Dolar

ABD’de Cuma yapılacak piyango çekilişinde büyük ödül 548 milyon dolara yükseldi.

Mega Millions adlı çekilişin, tarihindeki en büyük üçüncü ödülünü kazanmak için New Yorklu'lar piyango gişelerine akın ediyor.

Geçtiğimiz hafta piyangoyu kazanan bilet California’dan gelmişti ama Mega Millions’u en çok kazanan kentin New York olduğu belirtildi. Lakabı Büyük Elma olan New York geçtiğimiz 16 yıl boyunca 35 kez büyük ödülü kazanmış. New York’un ardından California, üçüncü sırada ise New Jersey geliyor.

Peki bu üç büyük kentin piyango ödüllerini kazanmalarının arkasındaki gerekçe ne? Araştırmalar büyük kentlerde yaşayanların daha çok piyango bileti aldığını, piyango bileti satan bakkal ve marketlerin sayısının daha çok merkezi yerlerde olmasını gösteriyor. New York’ta hemen hemen her bakkal ve market piyango bileti satıyor.

Piyango bileti satışının diğer bir sebebi ise din. Amerika’nın liberal eyaletlerinde piyango satışı serbestken, daha mufazakar bölgelerinde piyango bileti satışı yasak. Mega Millions çekilişi Alabama, Alaska, Hawaii, Missisipi, Nevada ve Utah eyaletlerinde yapılmıyor.

Birkaç saat sonra yapılacak olan çekilişte 548 milyon doları kazanan şanslı kişi, ödülü isterse vergisini ödedikten sonra tek bir ödemede veya daha düşük bir vergi oranıyla her yıl yavaş yavaş çekebiliyor.