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Büyük ikramiye mutluluk değil mutsuzluk getirdi! İşte piyango talihlilerinin trajedik hikayeleri...

28.09.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayının da sonlara gelinmesiyle yılbaşına sayılı günler kaldı. Bununla birlikte Milli Piyango talihlisi olma hayalleri oyunu severlerin hayallerini süslemeye başladı. Hal böyle iken geçtiğimiz yıllarda piyangonun vurduğu talihlilerin hazin sonu akıllara gelmeye başladı.

Büyük ikramiye mutluluk değil mutsuzluk getirdi! İşte piyango talihlilerinin trajedik hikayeleri...

Milyonlarca insanın yeni yıl hayallerinin başında şans oyunları ile zengin olmak geliyor. Ancak şans oyunu talihlilerinin hayatlarının nasıl büyük bir talihsizliğine dönüştüğüyle alakalı birçok örnek bulunuyor.

"DOSTLARIMI KAYBETTİM"

12 yıl önce piyango talihlisi olan Ayhan Yalçınkaya, eski hayatına dönmek istediğini belirtmişti. Konuyla alakalı konuşan Yalçınkaya, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” dedi.

DONARAK ÖLDÜ

41 sene evvel piyangodan büyük bir ikramiye alan Mehmet Sarıoğlu, köyde bir ev yaptı ancak parası kalmayınca komşuları sayesinde yaşamını idame ettirmeye başladı. Devletten aldığı maaş ile geçinen Sarıoğlu'nun geçtiğimiz dönemlerde evi yanmış ve yanan evi komşularının desteğiyle tamir ettirmişti. Yapayalnız olan Sarıoğlu'nun, donarak öldüğü ortaya çıktı.

YENİDEN PARASIZ KALDI

Borçları yüzünden hapse giren Osman Kaplan 1999'da hapisten çıktıktan iki gün sonra piyangoyu kazandı. Ancak bir süre sonra yeniden parasız kaldı. Zengin olunca akrabalarının çoğaldığını söyleyen Kaplan, ” Nereden akraba olduğumuzu anlayamadım ama onlar Orta Asya’ya dayanan hikayeler anlatıp durdu. O kadar yoldan geldiler diye her birine para da veriyordum. ” dedi.

İNTİHAR ETTİ

2005 senesinde 5 milyon TL'yi kazanan Ahmet Bayram İstanbul'a yerleşti ve eşini boşadı. Parayı gece hayatı, kumar ve dostlarla harcadı. Sonu ise intihar oldu.


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Milli Piyango bilet
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