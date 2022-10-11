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Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu

11.10.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin adı Bulgaristan’dan gelen ve yüklü alışveriş yapan turistlerle sık sık gündeme geliyor. Son olarak ise il 1 talihlinin Sayısal Loto’dan ikramiye kazanmasıyla gündem oldu. 5 milyon TL ekstra ikramiyeli 'Çılgın Sayısal Loto' oynayan 1 kişi, 7 rakamdan 5'ini doğru bilerek 836 bin 176,90 TL kazandı. Ancak ilde ikramiye kazanan talihliyle ilgili iddia çok konuşuldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayi, talihlinin Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri olabileceği iddialarına cevap verdi.

Büyük ikramiyeyi kazanan Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri mi? Edirne'de talihliyle ilgili o iddia gündem oldu

Edirne ilinin adı, son dönemde Bulgaristan'dan gelen turistlerin bolca alışveriş yapmasıyla ve fiyatları çok uygun bulmasıyla sık sık gündeme geliyor. Edirne bu defa 5 milyon TL ekstra ikramiyeli 'Çılgın Sayısal Loto' oynayan bir talihlinin 836 bin 176,90 TL kazanmasıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Ancak şehirde, ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğuyla ilgili ortaya atılan bir iddia merak uyandırdı. Talihlinin kim olduğu henüz bilinmezken Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri olabileceğinin konuşulmaya başlandığı öğrenildi. Öte yandan büyük ikramiyenin çıktığı bayi ise o iddialara cevap vererek, böyle bir ihtimalin olacağını sanmadığını, Bulgaristan'dan gelenlerin genellikle 'Kazı Kazan' tarzı oyunlara ilgi gösterdiğini, yine de belli olamayacağını söyledi. İşte detaylar...

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"EDİRNE'YE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

'Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ekim çekilişinde 5 milyon TL'lik ekstra büyük ikramiyenin rakamları 14, 16, 30, 52, 63, 72, 28 ve 40 olarak belirlendi. Edirne'nin yanı sıra Eskişehir, Tekirdağ, Bursa ile İstanbul'un Bakırköy, Kadıköy ve Kağıthane ilçelerindeki toplam 7 kişi ise oynadıkları ilk 5 rakamla büyük ikramiyeyi paylaştı. Edirne'de büyük ikramiyenin isabet ettiği bayi Serhad Ceylan, "Dün akşam bizim bağlı olduğumuz şirketten bir mesaj geldi. Yapılan incelemede, cumartesi günkü çekilişin Türkiye'de 7 tane bayiye isabet ettiği ortaya çıktı. Bir tanesinin de bizim bayimiz olduğunu gördük. Edirne'ye hayırlı uğurlu olsun. Biz bundan önceki yıllarda da birçok ikramiye verdik. Bu da güzel oldu. Talihli için de gayet işine yarayacağını düşündüğümüz iyi bir para. İnşallah bir dahaki sefere daha büyük rakamları Edirne'ye kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

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TALİHLİ BİLİNMİYOR

Edirne'deki talihlinin kim olduğunu bilmediğini söyleyen Ceylan, "Şu anda herhangi bir şey yok. Bu işlerde tabii ki talihliler ilk önce kendilerini biraz saklar, ne yapacaklarını bilmezler. Normal karşılıyoruz. Yardımcı olacağımız herhangi bir şey varsa tahsilat konusunda yönlendirmelerimizi yaparız zaten. Kendisi İstanbul'a gidecek, parasını tahsil edecek" dedi.

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BULGARİSTAN'DAN GELEN TURİSTLERDEN BİRİ OLABİLECEĞİ İDDİASI

Talihlinin Bulgaristan'dan gelen turistlerden biri olabileceği iddialarına da cevap veren Ceylan, "Sanmıyorum. Edirne'de çok fazla Bulgaristan'dan gelenler var. Genelde 'Kazı Kazan' tarzı oyunlara rağbet gösteriyorlar ama belli de olmaz tabii ki" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Bulgaristan Edirne
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olmayan talihli tabiki bulunamaz

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