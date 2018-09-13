Büyük ikramiyeyi kazandı, tüm parasını estetiğe yatırdı! İşte son hali

Neredeyse tüm parasını estetik ameliyatlara yatırdığını söyleyen Jane Park, yaptırdığı operasyonlar sonrası bakın nasıl bir görünüme kavuştu...

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2003 yılında daha 17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan genç kadın bu sefer de yaptırdığı göğüs ameliyatıyla gündeme geldi.