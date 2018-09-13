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Büyük ikramiyeyi kazandı, tüm parasını estetiğe yatırdı! İşte son hali

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

İngiltere'ninen genç milyoneri olarak dünyaya ismini duyuran Jane Park, değişimiyle gündemden düşmüyor.

Neredeyse tüm parasını estetik ameliyatlara yatırdığını söyleyen Jane Park, yaptırdığı operasyonlar sonrası bakın nasıl bir görünüme kavuştu...

İşte İngiltere'nin en genç loto milyonerinin son hali

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İngiltere'nin en genç loto milyoneri unvanına sahip Jane Park yeni skandallarla gündemde.
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2003 yılında daha 17 yaşındayken lotodan 1 milyon sterlin kazanan genç kadın bu sefer de yaptırdığı göğüs ameliyatıyla gündeme geldi.
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Genç kadın 4 bin 500 sterlin ödeyerek estetik ameliyat olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.
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Genç milyoner, kazandığı ikramiyenin neredeyse tamamını estetik ameliyatlara ve alışverişe harcadığını ifade ediyor.
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Park, göğüs estetiğinden önce de 50 bin sterlinlik Brezilya kalça ameliyatı yaptırmıştı.
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