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"Büyük İpek Yolunda Turizm" 24. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:52 | Son Güncelleme

Fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 20'ye yakın ülkeden 150'den fazla turizm şirketi ve acente katılıyor

"Büyük İpek Yolunda Turizm" 24. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı başladı.

Özbekistan hükümetinin düzenlediği fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 20'ye yakın ülkeden 150'den fazla turizm şirketi ve acente katılıyor.

Özbekistan'ın seyyahlık, inanç, gastronomi, kış ve diğer alanlardaki turizm potansiyelinin sergilendiği fuarda, Türk Hava Yolları ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı da stant açtı. Söz konusu stantlara ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, ziyaretçilere Türk tatlıları ikram edildi.

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen organizasyonun, Orta Asya'da turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve şirketler için önemli bir buluşma yeri olduğunu belirterek, bu kez fuarda Özbekistan'ın çeşitli alanlardaki turizm potansiyelinin sergilenmesine önem verildiğini kaydetti.

Ülkede son dönemde turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını dile getiren Abduhakimov, bunun sonucunda yılın ilk 8 ayında ülkeye gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 126 oranında artarak 3,4 milyona ulaştığını ifade etti.

Fuarın açılışına, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de katıldı.

Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Cesim Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle karşılıklı ziyaretçilerin sayısının da arttığını söyledi. Çelebi, geçen sene 197 bin Özbek vatandaşının Türkiye'ye gittiğini anımsatarak, bu yılın 8 ayında ise Türkiye'ye giden Özbek turist sayısının 154 bini aştığını ve bu rakamın yıl sonuna kadar 200 bini geçeceğini vurguladı.

Fuar, 5 Ekim'e kadar devam edecek.

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