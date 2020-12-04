Büyük İskender (III. Alexandros) kimdir? İşte hayatı ve savaş tarihi

O zamanki dünyanın yarısını tam 13 yılda fethettiği bilinen Büyük iskender kıvrak zekalı bir hükümdardı. Askeri kişiliği ön planda olan Büyük İskender’in arası diğer devletler ile de bir o kadar kötüydü. Diplomaside bu kadar kötü olmasından dolayı ise fetihlere çok önem vermiştir. Büyük İskender kimdir? Büyük İskender’in hayatı Büyük İskender nereli? sorusu hayatını araştıran kişilerin en çok merak ettiği detaylardan biridir. Büyük İskender Makedonyalı’dır ve M.Ö. 356 yılında Yunanistan’ın Pella şehrinde dünyaya gelmiştir. 18 yaşına geldiğinde Chaerone Savaşı’nda babasının emrindeki süvarilere liderlik yaptı. Süvarilere liderliğinden 4 yıl sonra Hindistan hükümdarını mağlup etti. Yüzlerce fetihe katılan İskender M.Ö. 323 yılında hayata gözlerini yumdu. Büyük İskender bir asker olduğundan hayatının büyük çoğunluğu da savaşlarda geçmiştir. İşte büyük İskender’in dillere destan savaş tarihi: M.Ö. 334 yılında, emrindeki 34 bin kişilik orduysuyla İran’a sefer düzenledi. Kocaçay’da İran’ı bozguna uğratan Büyük İskender, Asya'nın kapılarını kendisine açmış oldu.

Hatay yakınlarında Pers Kralının 66 bin kişilik ordusunun tümünü yok etti. Pers Kralının bozguna uğramasından sonra özgüveni iyice yerine gelen İskender, gözüne bu sefer de Fenike’yi kestirdi. Fenike’yi alabilmek için günlerce plan yaptı ve burayı alabilmek için girişimlere başladı ama Fenike halkı buna müsade etmedi. Fenike halkı 7 ay boyunda Büyük İskender'e karşı çıktı ama en sonunda mağlup oldu. İskender bu zafer sonrasında Fenike halkından, 8 bin kişiyi öldürdü; 30 bin kişiyi ise pazarlarda sattı. İskender’in doyumsuzluğu devam etti ve rotasını Fenike’den Filistin’e çevirdi. Bir şehir hariç tüm şehirler İskender’e boyun eğdi. İskender’e boyun eğmeyen Gazalılar da çok süre geçmeden pes etmişlerdir. Filistin’i de alan İskender hız kesmeden Mısır’a yöneldi. Persler’in baskıcı yönetiminden sıkılan Mısır halkı İskender’i çabucak kabul ettiler. Burada yepyeni bir yerleşim yeri kuran İskender, bu yerleşim yerine İskenderiye adını verdi. Mısır’dan sonra ilelrleyişine ara vererek ona karşı koymak için askeri birlik toplayan İran’a geri döndü. İran’da Persler ile karşılaşan iskender çok kısa bir süre içerisinde onları ikinci kez bozguna uğrattı. Dünya tarihindeki en büyük karşılaşmalardan biri olan bu savaşa, Arbela Savaşı adı verildi.

İskender İran’ı temizledikten sonra Hindistan Seferi için hazırlıklara başladı. M.Ö 329 yılında Buhara’yı aldı. Buhara galibiyetiyle beraber Hindistan’ın her yönden bereketli topraklarına giriş yapmış oldu. Bu girişle birlikte 13 yılda dünyanın yarısına sahip olan tek hükümdar oldu. “Büyük İskender kim?” diye sorulduğunda akla gelen yüzlerce savaştan sonra en çok hatırlanan diğer önemli detay da Busefalus olayıdır. Busefalus tarihin bilinen en agresif atıdır. Yüzlerce at bakıcı tarafından terbiye edilmeye çalışılmış; ancak agresifliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Bir gün bu at, dünya fatihi İskender’in huzuruna çıkarılır. İskender atın gölgesinden korktuğunu bundan dolayı agresiflik gösterdiğinin farkına varır. Atı güneşe doğru çevirerek, gölgesinin kaybolduğunu ata gösterip ona gölge korkusunu yendirmiştir. Ata egemen olan İskender’in bu hikayesi hayatıyla beraber sürekli anlatılır. M.Ö 338 yılında Yunanistan ile yapılan Makedonya savaşında, Makedonya ordusu Büyük İskender’in kontrolündeydi. İskender yüzlerce sefer düzenleyip uyguladığı taktikler ile kendisine hayran bırakan bir hükümdar olmuştur.

Tahta çıktığında 20 yaşında olan İskender, dünyaya 13 yıl hüküm sürebilmiştir. Büyük İskender 33 yaşında ölmüştür. Ölene kadar dünyanın yarısına sahip olmuş ve Büyük İskender İmparatorluğu onun tarafından kurmuştur. İskender savaşlarda hangi taktikleri uyguluyordu? Savaşlarda böylesine başarı elde etmiş bir hükümdarın savaş taktikleri de oldukça merak uyandırıyor. Sizin için Büyük İskender’in uyguladığı savaş taktiklerini sıraladık. Büyük İskender’in ordusunda 3.5 ile 4 metre arasında mızrakları bulunan askeri birlikler bulunuyordu. Ordunun ön safında yer alan bu mızraklı birlikler, orduyu korumak amacıyla önlerinde adeta bir duvar gibi diziliyordu. Bu taktik sayesinde Büyük İskender diğer ülkelere karşı bir üstünlük sağlamayı başardı. Tahtalardan yaptıkları arabaların üzerine dev taşlar bağlanıyordu. Bu arabalar savaşın olacağı bölgedeki tepelere çıkarılarak, savaş sırasında aşağı doğru bırakılıyordu. Düşmanın neredeyse hiç beklemediği araba yuvarlama taktiği, onları bozguna uğratıyordu. Diğer önemli savaş taktiklerinden biri de mimar, mühendis, doktor gibi alanında uzmanlaşmış kişilerin de savaşa katılıyor oluşudur. Saldırının nasıl yapılacağı, okların hangi açıyla atılacağı, yaralıların nasıl tedavi edeceği ile ilgili fikirler savaşta yer alan bu uzman kişiler tarafından veriliyordu. Bu da mantıksal olarak düşmana bir üstünlük sağlıyordu.