Büyük İstifa: Kasım’da 4,5 Milyon ABD’li İşten Ayrıldı

Amerika’da Kasım ayında işten ayrılanların sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Çalışma Bakanlığı, önceki ay 4 milyon 500 bin Amerikalı’nın işlerinden ayrıldığını bildirdi. Bu gelişme, Amerikan istihdam piyasasına duyulan güvenin ve piyasanın Corona virüsü nedeniyle geçen yıl yaşanan gerilemenin ardından güçlü biçimde yeniden toparlanmakta olduğunun işareti olarak yorumlanıyor.

Bakanlığın aylık olarak yayınladığı Açık İş Pozisyonları ve İş Değiştirme Oranı Araştırması raporunda, işten ayrılmalarda 370 binlik artışın olduğunu ve bu artışın en fazla oranda konaklama ve yemek hizmeti sektöründe yaşandığı belirtildi. Sağlık bakımı ve sosyal yardım alanlarının yanısıra ulaşım, mağazacılık ve kamu hizmeti sektörlerindeki işten ayrılmalarda da büyük bir artış olduğu belirtildi.

Çalışma Bakanlığı, Kasım ayında işverenlerin 10 milyon 600 bin iş ilanı verdiğini de kaydetti. İstihdama duyulan talebin bir ölçüsü olarak düşünülen açık iş pozisyonlarının sayısı Ekim ayına göre 529 bin düştü ancak hala tarihi bir seviyede olarak görülüyor.

Konaklama ve yemek hizmetleri, inşaat ve dayanıklı olmayan tüketim malları imalatı sektörlerindeki iş ilanlarında büyük düşüşler olduğu bilgisi verildi.

Bakanlığın raporuna göre, işverenler Kasım ayında 6 milyon 700 bin kişiyi işe aldı. Bu rakam Ekim ayında 6 milyon 500 bindi.

Indeed Hiring Lab adlı kuruluşun araştırma müdürü Nick Bunker, işten ayrılmaların özellikle düşük ücretli otel ve restoran sektörlerinde görüldüğünü söyledi. Bunker, “Çok sayıda istifa, çalışanların pazarlık gücünün artması demek, bu da daha yüksek ücret artışlarını muhtemelen beraberinde getirecek. Ücret artışları 2021’de çok güçlüydü, 2022’de de hemen hemen aynı durumu görebiliriz” ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, Çalışma Bakanlığı bu verileri, Omicron varyantının ABD’de hızla yayılmaya başlamasının öncesinde topladı. Bunker, pandeminin her bir dalgası daha az düzeyde ekonomik hasara yol açmış olsa da, hala şimdiki dalgada istihdam piyasasının önünde riskin bulunduğunu belirtti.

İstihdam piyasası geçen yıl kısa süren ancak çok şiddetli geçen bir resesyon yaşamıştı. Pandeminin en yoğun olduğu dönemde karantina uygulamaları nedeniyle birçok işletme kepenk indirmiş ya da çalışma saatlerinin süresini kısmıştı. İşsizlik oranı yüzde 14,8 gibi tarihi bir orana yükselmişti.

Hükümetin dev boyutta yaptığı harcamalar ve aşıların devreye girmesi, ekonominin toparlamasına katkı sağladı. Ülkede 2020 yılı Nisan ayından bu yana istihdamda 18,5 milyon seviyesinde artış oldu ancak bu rakam pandemi öncesinin hala 3,9 milyon altında.

İşsizlik oranı halen yüzde 4,2’ye düşmüş durumda.

