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Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumunu nasıl izleyebilirsiniz?

21.12.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini açıkladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, bu akşam yaşanacak "Büyük Jüpiter-Satürn Kavuşumu'nun gün batımından yaklaşık bir saat sonra gökyüzünde güneybatı yönünde izlenebileceğini söylüyor.

Satürn, Jüpiter'in hafif üstünde ve solunda belirecek.

NASA, kavuşumun çıplak gözle görülebileceğini ancak dürbünle ya da küçük bir teleskopla Jüpiter'in dört büyük Ay'ının dahi izlenebileceğini hatırlatıyor.

Açıklamaya göre bu hizalanma sırasında iki gezegen birbirlerinden yüz milyonlarca kilometre uzakta olmaya devam edecek ama tek bir ışık kaynağı olarak görülecek.

'Jüpiter, iç kulvarda Satürn'ü geçecek'

NASA'nın Gezegen Bilimi Bölümü'nden Henry Throop, "Güneş Sistemi'ni atletlerin stadyumun merkezine doğru koştukları bir yarış pisti olarak düşünebiliriz. Bizim baktığımız hâkim noktadan Jüpiter'in iç kulvardan Satürn'e yaklaştığını ve 21 Aralık'ta geçtiğini göreceğiz" dedi.

Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumu bu akşam

Büyük Jüpiter-Satürn kavuşumunu

NASA'ya göre Satürn ve Jüpiter'in yörüngeleri her yıl 20 yılda bir, iki dev gaz kütlesini aynı hizaya getiriyor. Ancak 1623'ten sonra ilk kez iki gezegen birbirine bu kadar geçecek.

Bu yılki büyük kavuşumda iki gezegen yaklaşık 800 yıl aradan sonra (1226) ilk kez gece çıplak gözle görülebilecek.

1623'teki buluşma gökyüzündeki konumları nedeniyle dünyanın büyük bölümünden izlenememişti.

Bu akşam Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenleri olan Jüpiter ve Satürn arasında bir derecenin 10'da biri kadar bir açı olacak.

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar izlenebileceğini söylüyor.

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