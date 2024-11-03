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Büyük kaçakçılık operasyonu: güvenlik güçleri 38 bin makaron ve 860 kilo tütün yakaladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 15:11
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Güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 38 bin 181 makaron ve 860 kilo tütün ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Büyük kaçakçılık operasyonu: güvenlik güçleri 38 bin makaron ve 860 kilo tütün yakaladı

Antalya’da bir işletmede 860 kilo tütün ile 38 bin makaron ele geçirilirken, TAPDK satış belgesi olmayan işletmeye 83 bin 709 lira idari para cezası uygulandı, işletici hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

38 BİN 181 MAKARON VE 860 KİLO TÜTÜN

Alanya İlçesinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma ekiplerince A.Ü. isimli vatandaşın işletmeci olduğu bir işletmede elektronik sigara kiti ve bandrolsüz sigara satıldığı tespit edildi.
İşletmede yapılan aramada ise 38 bin 181 makaron ve 860 kilo tütün ele geçirildi.

83 BİN 709 TL İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca işletmede yapılan kontrolde TAPDK satış belgesi olmadan tütün mamulü satışı yapıldığı tespit edilerek 83 bin 709 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. İşletmeci hakkında adlı ve idari işlemlere başlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu operasyonu Tütün makaron
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